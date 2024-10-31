Ankey ASAP: киберзащита стала сильнее

Компания «Газинформсервис» представила квартальное обновление платформы расширенной аналитики безопасности Ankey ASAP — релиз 2.4.3. Ключевое нововведение — это возможность визуализировать профили поведения пользователей. Специалистам по безопасности доступны не просто сухие цифры, а живая картина активности. Хакерам станет сложнее спрятать свои следы, ведь аномалии будет проще обнаружить. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

В релизе 2.4.3 обновлены разделы «Инциденты» и «Алерты», что позволит ускорить поиск и анализ подозрительной активности, а значит, реагировать на угрозы оперативнее.

Ankey ASAP теперь интегрируется с платформой бизнес-аналитики Luxms BI. Интеграция позволит собирать информацию из разных источников и визуально отражать полную картину безопасности компании.

«Мы добавили к анализу поведения пользователей наглядную визуализацию. Этот инструмент позволит быстрее и эффективнее обнаруживать аномалии и реагировать на угрозы», — сказала Яна Заковряжина, менеджер продукта Ankey ASAP. — «Мы постоянно работаем над совершенствованием Ankey ASAP, чтобы предоставить нашим заказчикам самый современный и эффективный инструмент для обеспечения информационной безопасности».