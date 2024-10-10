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Повысился уровень доверия сертификата ФСТЭК у платформы Ankey ASAP

Платформа расширенной аналитики Ankey ASAP, разработанная российской компанией «Газинформсервис», повысила соответствие требованиям сертификации ФСТЭК России по уровню доверия до четвертого (УД 4). Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса».

Это подтверждает, что решение соответствует стандартам безопасности, установленным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, и может использоваться в организациях со строгими требованиями к защите информации.

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«Повышение сертификации до УД 4 позволяет использовать решение в организациях, к которым применяются высокие критерии безопасности используемого программного обеспечения, — отметила Яна Заковряжина, менеджер по продукту Ankey ASAP. — Речь идет о государственных органах и учреждениях, организациях здравоохранения, энергетики, транспорта, связи, а также о банковской сфере, предприятиях топливно-энергетического комплекса, атомной энергии, металлургической промышленности и многих других».

Ankey ASAP — платформа расширенной аналитики событий и инцидентов информационной безопасности с функциями поведенческой аналитики (UEBA) на базе искусственного интеллекта, а также инструментами расследования. ASAP поможет выявить внешние и внутренние угрозы, например риск кражи данных недовольным сотрудником компании, или распознать атаку в начале ее жизненного цикла, что позволит офицеру ИБ вовремя отреагировать.

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