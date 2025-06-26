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Прабарщук Анна


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Смесь кулинарии и искусственного интеллекта: готовим шакшуку в новом выпуске шоу «Инфобез со вкусом» 1
28.08.2024 «Инфобез со вкусом» от «Газинформсервиса» покажет федеральное телевидение 1
17.05.2024 5 выпуск шоу «Инфобез со вкусом»: «безопасный» завтрак с «Аквариусом» 1
15.02.2024 «Инфобез со вкусом», выпуск №4: готовим идеальный СУП и эффективный коллектив 1
Anna_Prabarshchuk_Gazinformservis 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Прабарщук Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 322 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 452 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 915 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 80 2
Крок - Croc 1786 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 336 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7729 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 535 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6110 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4647 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68885 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29396 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21106 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26172 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10879 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1350 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13937 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 558 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21247 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11656 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7068 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1780 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1739 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3249 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15393 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11826 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12980 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1902 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 938 1
Google YouTube - Видеохостинг 2826 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 877 2
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 26 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 58 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 78 1
Полунин Сергей 13 3
Писарев Михаил 27 2
Иванов Валерий 8 2
Закатов Константин 7 2
Попова Ольга 12 2
Патракова Анжела 7 1
Кузнецов Станислав 139 1
Анисимов Михаил 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 150193 3
Италия - Итальянская Республика 4390 1
Франция - Французская Республика 7911 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3012 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10249 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14268 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11175 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52984 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16806 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2526 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30454 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1135 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 427 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1281 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 960 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 331 1
Образование в России 2389 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 229 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5279 1
Всероссийская перепись населения 179 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1278 1
Cyber Media 5 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 169 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 569 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 254 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368166, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177659.
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