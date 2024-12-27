CAPTCHA подвергается атакам с помощью ИИ

Система проверки CAPTCHA столкнулась с проблемами из-за развития искусственного интеллекта. Нейросети способны за миллисекунды решать задачи по распознаванию искаженных символов, определять объекты на изображениях и имитировать естественные действия пользователя. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Сегодняшние системы, такие как Google Vision и OpenAI Clip, распознают изображения быстрее и точнее человека. Это позволяет ботам обходить проверки, создавая фальшивые аккаунты и распространяя спам. В результате многие пользователи сталкиваются с проблемами доступа, в то время как системы остаются беззащитными перед автоматизированными атаками.

«С помощью ИИ хакерам становится легче взламывать пользователей и даже корпоративную сеть. Именно поэтому необходимо тщательно защищать ИТ-инфраструктуру. Против ИИ лучше использовать надежные отечественные программные комплексы, которые также используют машинное обучение, например Ankey ASAP, который основан на поведенческом анализе (UEBA). Такое ПО помогает своевременно выявить признаки инцидентов ИБ, а также позволяет сотрудникам предпринять меры по деактивации и сохранить данные компании в целости и сохранности», — сказала Ксения Ахрамеева, к. т. н, руководитель лаборатории развития и продвижения компетенций кибербезопасности компании «Газинформсервис».