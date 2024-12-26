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Газинформсервис Ankey SIEM


Система Ankey SIEM NG предназначена для комплексного мониторинга событий информационной безопасности и выявления инцидентов в режиме реального времени. Она собирает и обрабатывает их как в инфраструктуре компании, так и в периметре ее отдельных подразделений и узлов, обеспечивая автоматизацию процессов выявления киберугроз. Система адаптируется почти к любой инфраструктуре и работает для всех уровней управления: от рядового администратора до руководителя предприятия.


26.12.2024 Компании «Газинформсервис» и «АйТи Бастион» подвели итоги года 1
24.12.2024 Подтверждена совместимость Ankey SIEM Next Generation со SCADA «Круг-2000» 1
19.08.2024 «Газинформсервис» и Selectel объединились для усиления защиты SOC 1
02.08.2024 «Газинформсервис» укрепляет оборону решением от Security Vision 1
28.03.2024 «Газинформсервис» и «НТЦ Протей» укрепляют безопасность ИТ-инфраструктуры своих клиентов 2
19.02.2024 «АйТи Бастион» и «Газинформсервис» интегрировали решения по кибербезопасности для крупного бизнеса 2
24.08.2023 Orion soft разработала сервис по созданию управляемых программных сетей на базе платформы серверной виртуализации zVirt 3.3 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Газинформсервис и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 272 6
Selectel - Селектел 385 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Broadcom - VMware 2359 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 1
АйТи Бастион - IT Bastion 100 1
АйТи 1365 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 3
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
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Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 404 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 1
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange 288 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 1
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VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 222 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 1
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Газинформсервис - Ankey IDM 24 2
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Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 22 2
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