«Газинформсервис» и Selectel объединились для усиления защиты SOC

Независимый провайдер сервисов ИT-инфраструктуры в России Selectel предоставил защищенную вычислительную инфраструктуру для коммерческого центра мониторинга информационной безопасности (Security Operations Center, SOC) компании «Газинформсервис». Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса».

SOC «Газинформсервиса» оказывает услуги по мониторингу и реагированию на события информационной безопасности, что предполагает построение высоконагруженной вычислительной среды с высокой степенью доступности, отказоустойчивости и безопасности обрабатываемых данных. При проектировании SOC рассматривались различные варианты реализации защищенной вычислительной инфраструктуры. Выбор был сделан в пользу аренды выделенных вычислительных ресурсов коммерческого ЦОД. С одной стороны, это позволило обеспечить высокие требования информационной безопасности, предъявляемые к компонентам SOC, с другой – получить быстро масштабируемую инфраструктуру с высокими показателями доступности.

При выборе провайдера ИT-инфраструктуры решающую роль сыграли высокая вариативность и оперативность в предоставлении необходимого оборудования, в том числе сертифицированных по требованиям безопасности средств защиты информации, а также размер финансовых затрат на аренду.

В рамках проекта Selectel развернул инсталляцию из выделенных серверов произвольной конфигурации и системы хранения данных. Провайдер обеспечил защищенную сетевую связность инфраструктуры с локальной площадкой заказчика, предоставив выделенное сетевое оборудование, сертифицированные межсетевые экраны и место для размещения криптошлюзов заказчика для шифрования и контроля трафика. При разработке архитектуры проекта было предусмотрено резервное копирование и гибкое управление количеством вычислительных ресурсов. Инфраструктура размещена в изолированных стойках в дата-центре Selectel, который соответствует уровню надежности Tier III.

Стойки с оборудованием SOC оснащены системой контроля и управления доступом, а также средствами видеонаблюдения, что препятствует несанкционированному физическому доступу к оборудованию и обеспечивает контроль при проведении сотрудниками ЦОД необходимых технических операций. Доступ к программной среде SOC у сотрудников ЦОД отсутствует, администрирование осуществляется только выделенными сотрудниками компании «Газинформсервис».

«При создании SOC была проведена колоссальная работа по проектированию, разворачиванию, тестированию и настройке собственных и партнерских передовых решений в области защиты информации. В компании «Газинформсервис» сформировано и укомплектовано отдельное подразделение – Центр мониторинга. Сотрудничество с Selectel позволило оперативно решать задачи получения вычислительных ресурсов, что существенно сократило сроки создания SOC, и менее чем через год с момента начала проектирования приступить к оказанию услуг первым клиентам», – сказал Константин Бызов, начальник центра сопровождения систем безопасности компании «Газинформсервис».

«В проекте нам удалось выполнить строгие требования заказчика к информационной безопасности инфраструктуры, – отметил Андрей Давид, руководитель отдела продуктов клиентской безопасности Selectel. – Мы предоставили надежную и защищенную инфраструктуру, что позволило «Газинформсервису» быть уверенным в сохранности данных своих клиентов. Благодаря возможности гибкого управления вычислительными ресурсами заказчик может быть уверен, что его потребности будут учтены в любое время без капитальных вложений в инфраструктуру».