Компании «Газинформсервис» и «АйТи Бастион» подвели итоги года

Разработчики систем защиты информации в 2024 г. интегрировали несколько своих программных комплексов, что позволило повысить безопасность самых сложных инфраструктур, в том числе КИИ. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Благодаря сотрудничеству двух вендоров на рынке корпоративных ИБ-продуктов доступны мощные решения для защиты от внешних и внутренних угроз.

Успешно прошли испытания на корректность совместного функционирования СУБД Jatoba компании «Газинформсервис» и платформы контроля привилегированных доступов от «АйТи Бастион» СКДПУ НТ. Обе системы сертифицированы ФСТЭК России и подходят для использования на объектах КИИ.

Также заказчикам предлагается совместное использование PAM-платформы СКДПУ НТ с программным комплексом Efros CI — в целях фиксации информации о пользователе, который подключился к критическому оборудованию, изменив его конфигурацию, и оперативному расследованию инцидента через связанные события.

Еще одной интеграцией, ставшей возможной благодаря запросам российских пользователей, является совместимость СКДПУ НТ с системой централизованного управления безопасностью, событиями и информацией Ankey SIEM NG. Это позволило предприятиям повысить уровень кибербезопасности и более эффективно реагировать на инциденты в режиме реального времени.

«Интеграция Jatoba и других решений "Газинформсервиса" с решениями компании "АйТи Бастион", обеспечивает клиентам улучшенное обнаружение угроз и реагирование на них. Успешная интеграция наших продуктов — это не только техническое достижение, но и показатель плодотворного партнерства, направленного на укрепление кибербезопасности в России. Мы видим большой потенциал для дальнейшего развития наших совместных проектов», — отметил Юрий Осипов, менеджер по продукту Jatoba компании «Газинформсервис».

«Мы работаем над интеграцией своих продуктов с "Газинформсервисом", чтобы бизнес и государственный сектор могли использовать функциональные инструменты для понимания общей картины происходящего в инфраструктуре. Комплексные решения в результате серьезно экономят ресурсы при внедрении систем мониторинга, оптимизируют и упрощают операционные процессы», — отметил руководитель отдела развития продуктов «АйТи Бастион» Константин Родин.

2024 г. стал знаковым для обеих компаний не только в плане интеграций, востребованных на рынке продуктов. Обе компании отметили юбилеи: «Газинформсервису» исполнилось 20 лет со дня основания, «АйТи Бастион» — 10 лет.

Совместная работа разработчиков «Газинформсервиса» и «АйТи Бастион» продолжится и в будущем: впереди у вендоров ряд технологичных проектов, а также совместное участие в знаковых для отрасли мероприятиях.