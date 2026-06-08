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Куликов Николай
СОБЫТИЯ
Куликов Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Сысоева Татьяна 2 1
|Шамаев Дмитрий 2 1
|Сулейманов Рафаэль 1 1
|Хижнякова Евгения 1 1
|Рустамов Рустам 542 1
|Романов Роман 51 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163588 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47083 2
|Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 101 1
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Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
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