Шамаев Дмитрий
|24.12.2024
|Подтверждена совместимость Ankey SIEM Next Generation со SCADA «Круг-2000» 1
|28.03.2024
|«Газинформсервис» и «НТЦ Протей» укрепляют безопасность ИТ-инфраструктуры своих клиентов 1
Шамаев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Газинформсервис - ГИС 272 2
|Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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