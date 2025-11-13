Разделы

Подтверждена совместимость ПО «Альфа платформа» от «Атомик Софт» и комплекса СЗИ компании «Газинформсервис»

Компании «Атомик Софт» и «Газинформсервис» сообщают об успешном завершении совместных испытаний и подтверждении полной совместимости программного продукта «Альфа платформа», предназначенного для построения систем уровня SCADA, АСУ ТП и диспетчеризации, и комплекса средств защиты информации (СЗИ) компании «Газинформсервис». ПО корректно и стабильно работает во всех режимах функционирования. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

Испытания проводились на специально собранном стенде, включающем АРМ оператора и SCADA-сервер с полным набором компонентов ПО «Альфа платформа» и комплексом СЗИ компании «Газинформсервис»: Ankey SIEM NG — для выявления инцидентов информационной безопасности; Ankey SIEM NG VM — для мониторинга событий информационной безопасности; Efros Defence Operations — для контроля доступа к сетевым устройствам; Блокхост-Сеть 4 — для защиты информационных ресурсов рабочих станций и серверов; SafeNode SL — для обеспечения доверенной загрузки.

«Мы постоянно обновляем свои решения для их непрерывного функционирования, в том числе — в комплексе со сторонним ПО. Подтверждение совместимости наших СЗИ с "Альфа платформой" доказывает, что корректность работы и незаметность влияния наших продуктов на технологические процессы является нашим приоритетом», — сказал Сергей Никитин, начальник отдела управления продуктами компании «Газинформсервис».

Цифровизация

Ключевым результатом испытаний стало подтверждение того, что совместная работа всего комплекса СЗИ компании «Газинформсервис» и ПО «Альфа платформа» не оказывает негативного влияния на штатную работу промышленных систем автоматизации, обеспечивая бесперебойность технологических процессов при одновременном выполнении требований регуляторов в области защиты информации.

«Успешное завершение испытаний — это важный шаг для наших заказчиков в промышленности и энергетике. Теперь при построении современных, отказоустойчивых и, что критически важно, безопасных АСУ ТП, соответствующих всем отраслевым требованиям по безопасности, можно использовать мощную и проверенную связку "Альфа платформы" и комплексных решений по защите информации от компании "Газинформсервис"», —сказал Вадим Гуревич, руководитель отдела обеспечения качества «Атомик Софт».

