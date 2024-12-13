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Газинформсервис Блокхост-Сеть СЗИ Блокхост-АМДЗ АПК Блокхост-АСЗП Блокхост-CVK



13.12.2024 СПбГМТУ получит ПО от «Газинформсервиса» 1
27.11.2024 Новая версия «Блокхост-Сеть 4»: решение для импортозамещения 3
13.08.2024 Новая версия «Блокхост-Сеть» 4.4 расширяет возможности в многоплатформенной среде 3
16.04.2024 Отечественное СЗИ от несанкционированного доступа стало более функциональным 5
05.04.2024 Учебный центр «Микроинформ» стал официальным партнером по обучению компании «Газинформсервис» 2
20.05.2016 JaCarta U2F совместим с ПАК доверенной загрузки «Блокхост-АМДЗ» 1
17.12.2015 Комплексные решения придут на смену классическим средствам защиты информации от несанкционированного доступа 2
05.11.2015 Продукты «Аладдин Р.Д.» совместимы с АПК доверенной загрузки «Блокхост-АМДЗ» от «Газинформсервис» 2
04.03.2015 «Газинформсервис» внедрил защищенную систему терминального доступа в «Газпроме» 1
21.06.2011 Ключи eToken протестированы на совместимость со средством защиты информации «Блокхост-Сеть» 2
12.04.2011 Система по работе с пропусками «Блокхост-АСЗП» интегрирована с системой безопасности ParsecNET 3 1
16.03.2011 Cognitive Passport API интегрирован в автоматизированную систему заказа пропусков «Блокхост-АСЗП» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 24

Газинформсервис и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 272 12
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 3
Код Безопасности 616 1
Конфидент ЦЗИ 107 1
Broadcom - VMware 2359 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
Citrix Systems 812 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Релвест НПО 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Газпром ПАО 1342 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 22 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 6
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 405 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 90 2
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 84 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 374 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 643 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 224 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1157 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 277 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 398 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 889 1
Microsoft Windows 15657 4
Linux OS 9937 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 3
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 2
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 2
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 2
IBM PC DOS 37 2
Ред Софт - Ред Адм 37 2
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 28 2
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 146 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 77 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 95 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
ТСС - Diamond ACS СКРД 3 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Aladdin JaCarta PKI 87 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 95 1
Aladdin JaCarta LT 29 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 29 1
ОКБ САПР - Аккорд-АМДЗ - Аппаратный модуль доверенной загрузки 8 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 98 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 61 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 1
Aladdin JaCarta U2F 6 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 125 1
Cognitive Passport 32 1
Citrix NetScaler 63 1
Релвест НПО - ParsecNET - Интегрированная система безопасности 2 1
Газинформсервис - Ankey IDM 24 1
Газинформсервис - Safenode System Loader СДЗ 9 1
Газинформсервис - SafeERP 13 1
Газинформсервис - Litoria Desktop 5 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 7 1
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 20 1
Хитрово Константин 8 3
Дудкина Юлия 3 1
Согонов Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Микроинформ 32 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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