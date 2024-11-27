Новая версия «Блокхост-Сеть 4»: решение для импортозамещения

Компания «Газинформсервис» выпустила обновление 4.5 СЗИ от НСД «Блокхост-Сеть 4». Это решение позволит организациям ускорить переход от зарубежных операционных систем к отечественным аналогам, не жертвуя при этом уровнем защиты информации. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

Ключевым преимуществом обновления 4.5 является поддержка операционных систем семейства Linux: Astra Linux 1.8, «Ред ОС» 7.3, Альт 10, что позволяет организациям плавно мигрировать с Windows-инфраструктуры, минимизируя риски и финансовые затраты.

В новой версии поддерживается работа с операционными системами в любых сочетаниях на рабочих станциях и серверах. Это обеспечивает гибкость и адаптивность компаний к требованиям законодательства о переходе на отечественное ПО к первому января 2025 г.

Удобное управление токенами пользователей в RDP-сессиях упрощает организацию доступа к инфраструктуре сотрудников подрядных организаций и сотрудников на удаленке.

Помимо совместимости с Linux, «Блокхост-Сеть 4.5» предлагает расширенные функции управления носителями информации. В частности, пользователь может удалённо запросить у администратора временное использование флеш-накопителей. Также поддерживаются все современные домены для использования учётных записей пользователей при двухфакторной аутентификации — Microsoft AD, FreeIPA, Samba DC, ALD Pro, РЕД АДМ, — а также полный жизненный цикл работы с сертификатами, выпущенными Aladdin Enterprise CA, Microsoft CA и DogTag.

«Обновление 4.5 "Блокхост-Сеть 4" значительно повышает удобство работы как для администраторов информационной безопасности, так и для пользователей, особенно в условиях удалённой работы и сотрудничества с внешними организациями, что стало нормой для большинства компаний. Это важный инструмент для обеспечения информационной безопасности и ускорения процесса импортозамещения в России», — сказал Константин Хитрово, менеджер по СЗИ от НСД «Блокхост-Сеть 4».