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Отечественное СЗИ от несанкционированного доступа стало более функциональным

Компания «Газинформсервис» объявила об обновлении продукта «Блокхост-Сеть 4». Теперь отечественное СЗИ «Блокхост-Сеть 4», предназначенное для комплексной и многофункциональной защиты информационных ресурсов рабочих станций и серверов стало более многофункциональным. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

«Блокхост-Сеть 4» – cредство контроля съемных машинных носителей информации, управления двухфакторной аутентификацией и защиты от несанкционированного доступа ресурсов рабочих станций и серверов.

«Планомерное расширение возможностей нашего продукта продолжается. В релизе 4.4 осуществлена полноценная поддержка всего обширного функционала продукта под «Ред ОС». Среди прочего добавлена ожидаемая нашими пользователями функция под ОС Windowsудаленного управления токенами, подключенными в RDP сессии пользователя», — сказал результаты тестирования Константин Хитрово, менеджер по продукту «Блокхост-Сеть 4».

Новое в релизе СЗИ от НСД «Блокхост-Сеть 4.4»: контроль устройств, очистка памяти, дискреционное разграничение в Redos, ядро 6.1; удаленное управление токенами, подключенными в RDP сессии пользователя; поддержка пользователей и групп домена ALD Pro; перемещение клиентов в иерархии между серверами; мастер миграции сервера «Блокхост-Сеть 3» до «Блокхост-Сеть 4», v4.4.

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