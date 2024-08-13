Новая версия «Блокхост-Сеть» 4.4 расширяет возможности в многоплатформенной среде

Компания «Газинформсервис» выпустила новый релиз СЗИ от НСД «Блокхост-Сеть» 4, обновление 4.4. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

В релизе 4.4 расширена поддержка платформ. Сертификация ФСТЭК теперь доступна для всех распространенных ОС – Windows и Linux, включая Astra, «Альт», «Ред ОС» и РОСА. Расширенные возможности системы контроля носителей, удаление по требованию, контроль целостности файлов, очистка оперативной памяти, дискреционное разграничение доступа к файлам, замкнутая пространственная среда – все это теперь также работает под Linux.

СЗИ от НСД «Блокхост-Сеть», обновление 4.4, также предоставляет возможность двухфакторной аутентификации с использованием сертификатов, токенов и смарт-карт, а также удаленное управление администратором токенами в RDP-сессиях. Это позволяет администратору информационной безопасности настраивать доступ как внутри организации для своих сотрудников, так и для подрядных организаций и сотрудников на удаленке.

Администратор может получить доступ к консоли управления из любой точки сети, независимо от используемой операционной системы.

Улучшения затронули функции управления токенами и сертификатами, включая миграцию управления из Software Authentication Manager (SAM), резервирование настроек, централизованную настройку двухфакторной аутентификации с серверов под управлением как Windows, так Linux в одной сети, управление жизненным циклом токенов в окне авторизации.

«Важно подчеркнуть, что «Блокхост-Сеть» 4.4 предлагает новые возможности для усиления безопасности, упрощает управление и повышает удобство работы пользователей. Например, с помощью СЗИ «Блокхост-Сеть» 4.4 можно централизованно развернуть средство доверенной загрузки Safenode System Loader. Подтянуть из любого из распространенных доменов Linux учетные записи для дальнейшей аутентификации пользователей как до, так и после старта ОС. Подчеркну, что управление жизненным циклом токенов под Windows и Linux теперь возможно в иерархии серверов для доменов AD, FreeIPA, Samba DC, ALD Pro, Ред АДМ», - сказал Константин Хитрово, менеджер по продукту «Блокхост-Сеть» 4.4.