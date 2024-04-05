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Учебный центр «Микроинформ» стал официальным партнером по обучению компании «Газинформсервис»

Интегратор и вендор в области информационной безопасности «Газинформсервис» и учебный центр «Микроинформ» заключили лицензионный договор, дающий УЦ «Микроинформ» право на проведение авторизованного обучения специалистов по разработанным компанией «Газинформсервис» продуктам и решениям, занимающим в своей нише лидирующие позиции на рынке средств обеспечения информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса».

На первоначальном этапе планируется проведение наиболее востребованных курсов по программным комплексам линейки Efros.

Efros Defence Operations (EDO) – многофункциональный комплекс по защите ИТ-инфраструктуры (сетевых и конечных устройств, компонентов сред виртуализации), а также прикладного программного обеспечения: SCADA, RPA, СУБД.

Efros Config Inspector (ECI) – контроль конфигураций и состояний рабочей среды сетевого оборудования, средств защиты информации, платформ виртуализации и операционных систем.

В течение 2024 г. совместными усилиями партнеров будет подготовлен и представлен абсолютно новый обучающий курс по продукту «Блокхост-Сеть 4», разработанному компанией «Газинформсервис» для комплексной и многофункциональной защиты информационных ресурсов рабочих станций и серверов. В ближайшее время будет объявлена дата премьерного проведения курса.

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Цифровизация

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«Газинформсервис» — 11 февраля компания «Газинформсервис» отметила свой 20-летний юбилей. Основанная в 2004 г. в Санкт-Петербурге компания создает и развивает собственные продукты для защиты информации и ИТ-инфраструктуры крупного бизнеса, реализует полный комплекс мероприятий по созданию систем защиты информации любого масштаба и сложности, проводит сертификацию продуктов, выполняет консалтинговые работы в области ИБ, предоставляет услуги удостоверяющего центра. Заказчикам компании хорошо известны линейки продуктов: Efros, Ankey IDM, SafeERP, «Блокхост», Litoria. Несколько лет назад «Газинформсервис» вышел за рамки отрасли информационной безопасности и создал собственную систему управления базами данных Jatoba.

Компания «Микроинформ» образована в июне 1988 г. Достижения: первые авторизованные курсы Novell и Microsoft России в 90-е годы; учебный ИТ-проект для Федеральной налоговой службы России и ФКУ «Налог-Сервис», с 2000 г. и до настоящего времени; до 2022 г. единственный УЦ Dell Technologies и лучший УЦ VMware на русскоязычном пространстве за прошедшее десятилетие; подготовка отечественных специалистов к международным сертификациям по информационной безопасности.

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