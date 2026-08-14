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Газинформсервис Litoria Desktop Litoria DVCS Litoria Data Validation Certificate Service
Litoria Desktop позволяет отказаться от бумажного документооборота и перейти к электронному юридически значимому и конфиденциальному взаимодействию (корпоративному, межкорпоративному, трансграничному). Основное назначение ПК Litoria Desktop – это создание, добавление, заверение и проверка электронной подписи (ЭП), а также шифрование и расшифровывание файлов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Газинформсервис и организации, системы, технологии, персоны:
|Мишко Богдан 5 5
|Кирюшкин Сергей 17 5
|Ермина Екатерина 2 2
|Полунин Сергей 28 1
|Голованов Евгений 3 1
|Шаврова Ксения 26 1
|Станкевич Татьяна 1 1
|Ахрамеева Ксения 10 1
|Шор Андрей 16 1
|Согонов Сергей 1 1
|Дженалинов Рустан 1 1
|Гулиев Эхтирам 1 1
|Рустамов Рустам 551 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Курепкин Игорь 16 1
|Логинов Станислав 43 1
|Мещеряков Кирилл 23 1
|Пустарнаков Роман 54 1
|Логачев Александр 2 1
|Иванов Даниил 8 1
|Голобоков Владимир 7 1
|Карпов Александр 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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