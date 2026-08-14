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Газинформсервис Litoria Desktop Litoria DVCS Litoria Data Validation Certificate Service

Litoria Desktop  позволяет отказаться от бумажного документооборота и перейти к электронному юридически значимому и конфиденциальному взаимодействию (корпоративному, межкорпоративному, трансграничному). Основное назначение ПК Litoria Desktop  – это создание, добавление, заверение и проверка электронной подписи (ЭП), а также шифрование и расшифровывание файлов.

СОБЫТИЯ

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14.08.2026 «Тензор» первым протестировал трансграничный обмен электронной транспортной накладной e-CMR с Азербайджаном 1
07.07.2026 Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление Litoria Desktop 2 5
03.07.2026 Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление Litoria DVCS 4
04.05.2026 «Газинформсервис» подтвердил готовность сети ДТС для B2B и B2G к промышленной эксплуатации 1
21.04.2026 «Газинформсервис» и «AzInTelecom» заключили соглашение о взаимном признании электронной подписи между Россией и Азербайджаном 3
13.02.2026 «Газинформсервис» выступит партнёром Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» 1
16.12.2025 Продукт компании «Газинформсервис» Litoria DVCS полностью совместим с S3-хранилищем «Закрома.Хранение» от Digital Spirit 5
12.12.2025 «Газинформсервис» вошел в состав воссозданного Экспертного совета по вопросам внедрения и использования электронной подписи и сертификатов безопасности 1
09.10.2025 Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0» обеспечивают безопасный документооборот с ПК Litoria Desktop 2 4
01.09.2025 Программный комплекс Litoria Desktop 2 подтвердил соответствие требованиям ФСБ России 4
29.07.2025 Подтверждена совместимость средства криптографической защиты информации Litoria Desktop 2 с операционной системой «ОСнова» 3
01.07.2025 Роман Пустарнаков, «Газинформсервис»: жесткий контроль за ИИ в госсекторе требует переосмысления подхода к информационной безопасности 1
13.12.2024 СПбГМТУ получит ПО от «Газинформсервиса» 2
11.10.2024 «Газинформсервис» адаптировал Litoria Desktop 2 к новым правилам ЭП 1
21.08.2024 Litoria Desktop 2 теперь доступна для пользователей «Ред ОС» 8 3
05.04.2024 Учебный центр «Микроинформ» стал официальным партнером по обучению компании «Газинформсервис» 1
02.11.2016 Подтверждена совместимость электронных идентификаторов «Рутокен» и программного комплекса Litoria Desktop 2
21.11.2006 Бизнес ЭЦП в России: "придворный" сервис 1

Публикаций - 18, упоминаний - 43

Газинформсервис и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 511 17
Газинформсервис - УЦ ГИС - Удостоверяющий центр Газинформсервис 9 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 384 2
AzInTelecom - Azerbaijan International Telecom 4 2
Digital Spirit - Диджитал Спирит 9 1
AzSoftware 1 1
Broadcom - VMware 2621 1
Dell Technologies - Dell Computer 2223 1
Ред Софт - Red Soft 1256 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1362 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 494 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
Тензор 178 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 138 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 840 1
НППКТ - Кибертехника НПП - Kibertechnika 56 1
ДМТК - Дирекция международных транспортных коридоров 4 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3678 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13833 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3345 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5789 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 768 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6662 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5462 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 26 1
B.U.E.P.A.P. - The Baltic Union for Export Promotion of Agricultural Production - Балтийский Союз Содействия Экспорту Сельхозпродукции 1 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 100 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4369 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54526 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35589 9
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9362 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22745 1
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7294 1
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B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 434 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 440 1
ЭЦП МЭП - Мобильная электронная подпись - Усиленная квалифицированная электронная подпись - Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг 73 1
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SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 522 1
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 141 4
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 97 4
Газинформсервис - SafeERP 27 3
Газинформсервис - Ankey IDM 45 3
Газинформсервис - BAS SimuStrike 8 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1633 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5819 2
Газинформсервис - Блокхост-Сеть СЗИ - Блокхост-АМДЗ АПК - Блокхост-АСЗП - Блокхост-CVK 18 2
Ред Софт - Ред Адм 151 1
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 53 1
Digital Spirit - Закрома - Закрома.Хранение - Закрома.Архив - Закрома.Диск 10 1
Linux OS 11622 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 210 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2492 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 68 1
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 29 1
Мишко Богдан 5 5
Кирюшкин Сергей 17 5
Ермина Екатерина 2 2
Полунин Сергей 28 1
Голованов Евгений 3 1
Шаврова Ксения 26 1
Станкевич Татьяна 1 1
Ахрамеева Ксения 10 1
Шор Андрей 16 1
Согонов Сергей 1 1
Дженалинов Рустан 1 1
Гулиев Эхтирам 1 1
Рустамов Рустам 551 1
Матюхин Владимир 61 1
Курепкин Игорь 16 1
Логинов Станислав 43 1
Мещеряков Кирилл 23 1
Пустарнаков Роман 54 1
Логачев Александр 2 1
Иванов Даниил 8 1
Голобоков Владимир 7 1
Карпов Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 167751 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19699 3
Казахстан - Республика 6089 2
Беларусь - Белоруссия 6334 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1120 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54991 1
Армения - Республика 2464 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4524 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1427 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3062 1
Узбекистан - Республика 2030 1
Эстония - Эстонская Республика 765 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58234 6
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53900 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8943 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11894 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4024 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 455 2
e-CMR - электронная версия международной товарно-транспортной накладной CMR - ТТН - товарно-транспортная накладная 19 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 452 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34128 2
Федеральный закон 572-ФЗ - О биометрии - Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных 53 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 720 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1180 1
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