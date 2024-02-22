Конфидент ЦЗИ
|22.02.2024
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«Конфидент» подтвердил совместимость СЗИ ВИ Dallas Lock и новых версий zVirt
«Конфидент» сообщает об успешном завершении тестовых испытаний на совместимость СЗИ ВИ Dallas Lock 4.68 и защищенной отечественной системы виртуализации zVirt 3.3 и 4.0. Система защиты информаци
|14.02.2024
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Dallas Lock 8.0 и ЕЦУ Dallas Lock полностью совместимы с ПАК Guardant ID 2.0
«Конфидент» и «Рубинтех» провели испытания и подтвердили совместимость своих разработок. Компа
|22.11.2023
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Блокчейн-платформа «Конфидент» включена в реестр российского ПО
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило блокчейн-платформу «Конфидент» в единый реестр российского программного обеспечения. Таким образом блокчейн-компания Web3 Tech расширяет возможности для внедрения своей новой платформы и решений на ее основе в рам
|06.07.2023
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«Конфидент» выпустил обновление СЗИ Dallas Lock 8.0 (редакции «К» и «С»)
ООО «Конфидент» выпустил обновленную версию 8.0.761.1 cистемы защиты информации Dallas Lock 8.0 (р
|03.07.2023
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«Конфидент» выпустил обновление СЗИ ВИ Dallas Lock
ООО «Конфидент» выпустил обновленную версию cистемы защиты информации в виртуальных инфраструктура
|03.10.2022
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Продукты «Мой офис» совместимы со средством защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock
«Мой офис», компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и «Конфидент», разработчик сертифицированных средств защиты информации, подтвердили полную совместимость продуктов «Мой офис» с Dallas Lock 8.0-C, сертифицированной системой накладного типа для за
|11.02.2022
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«Конфидент» продлил срок действия сертификата соответствия для Dallas Lock 8.0-C
ООО «Конфидент» продлил срок действия сертификата соответствия № 2945 для СЗИ от НСД Dallas Lock 8
|23.06.2020
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«Конфидент» и «Актив» выпустили решение СКН уровня отчуждения информации
«Конфидент» и «Актив» разработали совместное решение для переноса информации на защищенные flash-накопители. Это первое в России решение СКН уровня отчуждения информации. Более 97% системных инт
|05.06.2020
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«Конфидент» и «Актив» запускают первое в России решение СКН уровня отчуждения информации
«Конфидент» и «Актив» разработали совместное решение — модуль СКН уровня отчуждения информации в составе CЗИ от НСД Dallas Lock 8.0 Модуль СКН уровня отчуждения (переноса) информации в составе C
|03.07.2019
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«Конфидент» сертифицировал сборку Dallas Lock 8.0-К
«Конфидент» объявила о том, что система защиты информации Dallas Lock 8.0 редакции «К» и входящая в неё среда для безопасного исполнения приложений — «песочница», успешно прошли процедуру сертиф
|27.07.2018
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«Конфидент» разработал «песочницу» для СЗИ Dallas Lock 8.0
Центр защиты информации ГК «Конфидент» разработал Безопасную среду в составе СЗИ Dallas Lock 8.0. «Безопасная среда», или
|03.04.2017
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«Конфидент» представил собственную базу данных сигнатур для системы Dallas Lock
Центр защиты информации «Конфидент» объявил о создании собственной базы данных сигнатур для системы обнаружения и предотвращения вторжений Dallas Lock. Как рассказали CNews в компании, источником сигнатур является банк
|13.03.2017
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«Депо Компьютерс» и «Конфидент» представили российский комплекс для защиты информации на серверах и ПК
«Депо Компьютерс» и «Конфидент» представили новый российский программно-аппаратный комплекс для защиты информации на серверах и персональных устройствах «Депо Компьютерс».На российском рынке растет спрос на защищен
|28.02.2017
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Средство доверенной загрузки Dallas Lock от «Конфидент» совместимо с USB-токенами Esmart
ГК ISBC и компания «Конфидент» объявили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Как рас
|30.12.2016
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«Конфидент» получил сертификаты на новые модули продуктовой линейки Dallas Lock
Компания «Конфидент» получила сертификаты на новые модули продуктовой линейки Dallas Lock. Так, сертифи
|23.09.2016
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«Конфидент» предложил универсальную лицензию на Dallas Lock 8.0-К или Dallas Lock Linux
Компания «Конфидент» выпустила универсальную лицензию на использование Dallas Lock 8.0-К или Dallas Loc
|01.08.2016
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Система защиты информации Dallas Lock 8.0 компании "Конфидент" совместима с продуктами от "Аладдин Р.Д."
Компании "Аладдин Р.Д." и "Конфидент", российские разработчики и поставщики решений для обеспечения информационной безопасности, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Сертификатом вза
|28.08.2015
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«Конфидент» выпустит сертифицированное средство контроля съемных носителей
Программное решение СКН (средство контроля съемных носителей информации) производства компании «Конфидент» проходит сертификацию во ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили в «Конфиденте». План
|23.04.2012
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«Конфидент» оптимизировала метод учета с помощью решения «1С:Управление строительной организацией»
Департамент автоматизации строительных компаний «1С:Бухучет и Торговля» представила результаты проекта в строительной компании «Конфидент». Создание комплексной системы на базе решения «1С:Управление строительной организацией» позволило за короткий срок укрепить стержневые бизнес-процессы строительной организации. Среди
|25.01.2006
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"Конфидент" версифицировал "Исток"
Производственно-коммерческий центр (ПКЦ) «Конфидент» объявил о версификации «Истока» — программного комплекса, предназначенного для создания и управления системами безопасности и жизнеобеспечения зданий, территорий и сооружений. П
|02.10.2002
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Компания "Конфидент" подводит итоги своей десятилетней деятельности
7 октября 2002 года компания "Конфидент", системный интегратор и разработчик проектов по защите информации и объектов, отмечает свое 10-летие. За эти годы была создана собственная научно-методическая и производственно-монта
|28.11.2000
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ООО "Конфидент" получило вторую лицензию Госатомнадзора
Санкт-Петербургская компания, работающая в сфере защиты информации, ООО "Конфидент", объявила о получении второй лицензии Госатомнадзора. Наличие лицензий дает возмож
|23.11.2000
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Санкт-Петербургская "Конфидент" стала реселлером компании Trend Micro
Компания "Конфидент" из Санкт-Петербурга, работающая в области защиты информации, подписала реселлерское соглашение с Trend Micro Inc., разрабатывающей антивирусную защиту, основанную на серверных решени
|26.10.2000
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ООО "Конфидент" разработало новый комплекс управления доступом на объект "АРМор-201 КС"
ООО "Конфидент" разработало новый комплекс управления доступом на объект "АРМор-201 КС". Комплекс
|20.10.2000
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"Конфидент" получил четыре новых лицензии ФАПСИ
Компания "Конфидент"сообщила о получении четырех новых лицензий ФАПСИ. Полученные 13 октября документы дают право "Конфиденту" проектировать и производить средства защиты информационных систем, систем и
|18.10.2000
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ООО "Конфидент" выпустило новую версию устройства подавления звукозаписывающей аппаратуры "Буран - 3М"
ООО "Конфидент" выпустило новую версию устройства подавления звукозаписывающей аппаратуры "Буран -
|05.10.2000
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Сегодня ООО "Конфидент" провело семинар, посвященный безопасности компьютерных сетей
Сегодня ООО "Конфидент" провело семинар "Обеспечение безопасности компьютерных сетей. Контроль за действия
|02.10.2000
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5 октября ООО "Конфидент" проводит семинар "Обеспечение безопасности компьютерных сетей. Контроль над действиями пользователей и администраторов сетей"
5 октября московский филиал ООО "Конфидент" проводит семинар "Обеспечение безопасности компьютерных сетей. Контроль над действ
|30.08.2000
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ООО "Конфидент" вторично стал победителем тендера Администрации С.-Петербурга
ООО "Конфидент" вторично стал победителем тендера Администрации Санкт-Петербурга по обеспечению ин
Конфидент ЦЗИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Кожемяка Егор 15 15
|Кузнецов Сергей 154 5
|Пыслару Аркадий 7 3
|Шадаев Максут 1008 3
|Энфиаджян Рубен 23 3
|Калихов Артем 13 3
|Рустамов Рустам 412 2
|Гусев Дмитрий 70 2
|Иванов Владимир 61 2
|Хоценко Виталий 3 2
|Фишер Андрей 74 2
|Бутенко Юрий 65 2
|Дзвинко Роман 18 2
|Лопаткин Герман 104 2
|Фенюшин Евгений 26 2
|Шаблыков Никита 29 2
|Веригин Илья 33 2
|Фоменко Алексей 7 2
|Ложникова Анастасия 5 2
|Красильников Илья 7 2
|Гирич Петр 3 2
|Генс Филипп 41 1
|Заикин Андрей 30 1
|Гродзенский Яков 10 1
|Заречнев Сергей 6 1
|Богданов Валентин 14 1
|Ухлинов Леонид 59 1
|Скородумов Олег 17 1
|Алябьев Андрей 27 1
|Плешков Алексей 67 1
|Смирнов Евгений 36 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Кошкин Андрей 21 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Клеев Владимир 9 1
|Голдбергс Алексей 5 1
|Кирюшин Сергей 83 1
|Пегасов Сергей 55 1
|Ермолаев Артем 378 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|CVE Details 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|WikiLeaks 119 1
|Госрасходы - портал 69 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 7
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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