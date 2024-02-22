Конфидент ЦЗИ

«Конфидент» подтвердил совместимость СЗИ ВИ Dallas Lock и новых версий zVirt «Конфидент» сообщает об успешном завершении тестовых испытаний на совместимость СЗИ ВИ Dallas Lock 4.68 и защищенной отечественной системы виртуализации zVirt 3.3 и 4.0. Система защиты информаци

Dallas Lock 8.0 и ЕЦУ Dallas Lock полностью совместимы с ПАК Guardant ID 2.0 «Конфидент» и «Рубинтех» провели испытания и подтвердили совместимость своих разработок. Компа

Блокчейн-платформа «Конфидент» включена в реестр российского ПО Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило блокчейн-платформу «Конфидент» в единый реестр российского программного обеспечения. Таким образом блокчейн-компания Web3 Tech расширяет возможности для внедрения своей новой платформы и решений на ее основе в рам

«Конфидент» выпустил обновление СЗИ Dallas Lock 8.0 (редакции «К» и «С») ООО «Конфидент» выпустил обновленную версию 8.0.761.1 cистемы защиты информации Dallas Lock 8.0 (р

«Конфидент» выпустил обновление СЗИ ВИ Dallas Lock ООО «Конфидент» выпустил обновленную версию cистемы защиты информации в виртуальных инфраструктура

Продукты «Мой офис» совместимы со средством защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock «Мой офис», компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и «Конфидент», разработчик сертифицированных средств защиты информации, подтвердили полную совместимость продуктов «Мой офис» с Dallas Lock 8.0-C, сертифицированной системой накладного типа для за

«Конфидент» продлил срок действия сертификата соответствия для Dallas Lock 8.0-C ООО «Конфидент» продлил срок действия сертификата соответствия № 2945 для СЗИ от НСД Dallas Lock 8

«Конфидент» и «Актив» выпустили решение СКН уровня отчуждения информации «Конфидент» и «Актив» разработали совместное решение для переноса информации на защищенные flash-накопители. Это первое в России решение СКН уровня отчуждения информации. Более 97% системных инт

«Конфидент» и «Актив» запускают первое в России решение СКН уровня отчуждения информации «Конфидент» и «Актив» разработали совместное решение — модуль СКН уровня отчуждения информации в составе CЗИ от НСД Dallas Lock 8.0 Модуль СКН уровня отчуждения (переноса) информации в составе C

«Конфидент» сертифицировал сборку Dallas Lock 8.0-К «Конфидент» объявила о том, что система защиты информации Dallas Lock 8.0 редакции «К» и входящая в неё среда для безопасного исполнения приложений — «песочница», успешно прошли процедуру сертиф

«Конфидент» разработал «песочницу» для СЗИ Dallas Lock 8.0 Центр защиты информации ГК «Конфидент» разработал Безопасную среду в составе СЗИ Dallas Lock 8.0. «Безопасная среда», или

«Конфидент» представил собственную базу данных сигнатур для системы Dallas Lock Центр защиты информации «Конфидент» объявил о создании собственной базы данных сигнатур для системы обнаружения и предотвращения вторжений Dallas Lock. Как рассказали CNews в компании, источником сигнатур является банк

«Депо Компьютерс» и «Конфидент» представили российский комплекс для защиты информации на серверах и ПК «Депо Компьютерс» и «Конфидент» представили новый российский программно-аппаратный комплекс для защиты информации на серверах и персональных устройствах «Депо Компьютерс».На российском рынке растет спрос на защищен

Средство доверенной загрузки Dallas Lock от «Конфидент» совместимо с USB-токенами Esmart ГК ISBC и компания «Конфидент» объявили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Как рас

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Санкт-Петербургская "Конфидент" стала реселлером компании Trend Micro Компания "Конфидент" из Санкт-Петербурга, работающая в области защиты информации, подписала реселлерское соглашение с Trend Micro Inc., разрабатывающей антивирусную защиту, основанную на серверных решени

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"Конфидент" получил четыре новых лицензии ФАПСИ Компания "Конфидент"сообщила о получении четырех новых лицензий ФАПСИ. Полученные 13 октября документы дают право "Конфиденту" проектировать и производить средства защиты информационных систем, систем и

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