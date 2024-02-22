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Конфидент ЦЗИ

Конфидент ЦЗИ


22.02.2024 «Конфидент» подтвердил совместимость СЗИ ВИ Dallas Lock и новых версий zVirt

«Конфидент» сообщает об успешном завершении тестовых испытаний на совместимость СЗИ ВИ Dallas Lock 4.68 и защищенной отечественной системы виртуализации zVirt 3.3 и 4.0. Система защиты информаци
14.02.2024 Dallas Lock 8.0 и ЕЦУ Dallas Lock полностью совместимы с ПАК Guardant ID 2.0

«Конфидент» и «Рубинтех» провели испытания и подтвердили совместимость своих разработок. Компа
22.11.2023 Блокчейн-платформа «Конфидент» включена в реестр российского ПО

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило блокчейн-платформу «Конфидент» в единый реестр российского программного обеспечения. Таким образом блокчейн-компания Web3 Tech расширяет возможности для внедрения своей новой платформы и решений на ее основе в рам
06.07.2023 «Конфидент» выпустил обновление СЗИ Dallas Lock 8.0 (редакции «К» и «С»)

ООО «Конфидент» выпустил обновленную версию 8.0.761.1 cистемы защиты информации Dallas Lock 8.0 (р
03.07.2023 «Конфидент» выпустил обновление СЗИ ВИ Dallas Lock

ООО «Конфидент» выпустил обновленную версию cистемы защиты информации в виртуальных инфраструктура
03.10.2022 Продукты «Мой офис» совместимы со средством защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock

«Мой офис», компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и «Конфидент», разработчик сертифицированных средств защиты информации, подтвердили полную совместимость продуктов «Мой офис» с Dallas Lock 8.0-C, сертифицированной системой накладного типа для за
11.02.2022 «Конфидент» продлил срок действия сертификата соответствия для Dallas Lock 8.0-C

ООО «Конфидент» продлил срок действия сертификата соответствия № 2945 для СЗИ от НСД Dallas Lock 8
23.06.2020 «Конфидент» и «Актив» выпустили решение СКН уровня отчуждения информации

«Конфидент» и «Актив» разработали совместное решение для переноса информации на защищенные flash-накопители. Это первое в России решение СКН уровня отчуждения информации. Более 97% системных инт
05.06.2020 «Конфидент» и «Актив» запускают первое в России решение СКН уровня отчуждения информации

«Конфидент» и «Актив» разработали совместное решение — модуль СКН уровня отчуждения информации в составе CЗИ от НСД Dallas Lock 8.0 Модуль СКН уровня отчуждения (переноса) информации в составе C
03.07.2019 «Конфидент» сертифицировал сборку Dallas Lock 8.0-К

«Конфидент» объявила о том, что система защиты информации Dallas Lock 8.0 редакции «К» и входящая в неё среда для безопасного исполнения приложений — «песочница», успешно прошли процедуру сертиф
27.07.2018 «Конфидент» разработал «песочницу» для СЗИ Dallas Lock 8.0

Центр защиты информации ГК «Конфидент» разработал Безопасную среду в составе СЗИ Dallas Lock 8.0. «Безопасная среда», или
03.04.2017 «Конфидент» представил собственную базу данных сигнатур для системы Dallas Lock

Центр защиты информации «Конфидент» объявил о создании собственной базы данных сигнатур для системы обнаружения и предотвращения вторжений Dallas Lock. Как рассказали CNews в компании, источником сигнатур является банк
13.03.2017 «Депо Компьютерс» и «Конфидент» представили российский комплекс для защиты информации на серверах и ПК

«Депо Компьютерс» и «Конфидент» представили новый российский программно-аппаратный комплекс для защиты информации на серверах и персональных устройствах «Депо Компьютерс».На российском рынке растет спрос на защищен
28.02.2017 Средство доверенной загрузки Dallas Lock от «Конфидент» совместимо с USB-токенами Esmart

ГК ISBC и компания «Конфидент» объявили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Как рас
30.12.2016 «Конфидент» получил сертификаты на новые модули продуктовой линейки Dallas Lock

Компания «Конфидент» получила сертификаты на новые модули продуктовой линейки Dallas Lock. Так, сертифи
23.09.2016 «Конфидент» предложил универсальную лицензию на Dallas Lock 8.0-К или Dallas Lock Linux

Компания «Конфидент» выпустила универсальную лицензию на использование Dallas Lock 8.0-К или Dallas Loc
01.08.2016 Система защиты информации Dallas Lock 8.0 компании "Конфидент" совместима с продуктами от "Аладдин Р.Д."

Компании "Аладдин Р.Д." и "Конфидент", российские разработчики и поставщики решений для обеспечения информационной безопасности, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Сертификатом вза
28.08.2015 «Конфидент» выпустит сертифицированное средство контроля съемных носителей

Программное решение СКН (средство контроля съемных носителей информации) производства компании «Конфидент» проходит сертификацию во ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили в «Конфиденте». План
23.04.2012 «Конфидент» оптимизировала метод учета с помощью решения «1С:Управление строительной организацией»

Департамент автоматизации строительных компаний «1С:Бухучет и Торговля» представила результаты проекта в строительной компании «Конфидент». Создание комплексной системы на базе решения «1С:Управление строительной организацией» позволило за короткий срок укрепить стержневые бизнес-процессы строительной организации. Среди
25.01.2006 "Конфидент" версифицировал "Исток"

Производственно-коммерческий центр (ПКЦ) «Конфидент» объявил о версификации «Истока» — программного комплекса, предназначенного для создания и управления системами безопасности и жизнеобеспечения зданий, территорий и сооружений. П
02.10.2002 Компания "Конфидент" подводит итоги своей десятилетней деятельности

7 октября 2002 года компания "Конфидент", системный интегратор и разработчик проектов по защите информации и объектов, отмечает свое 10-летие. За эти годы была создана собственная научно-методическая и производственно-монта
28.11.2000 ООО "Конфидент" получило вторую лицензию Госатомнадзора

Санкт-Петербургская компания, работающая в сфере защиты информации, ООО "Конфидент", объявила о получении второй лицензии Госатомнадзора. Наличие лицензий дает возмож
23.11.2000 Санкт-Петербургская "Конфидент" стала реселлером компании Trend Micro

Компания "Конфидент" из Санкт-Петербурга, работающая в области защиты информации, подписала реселлерское соглашение с Trend Micro Inc., разрабатывающей антивирусную защиту, основанную на серверных решени
26.10.2000 ООО "Конфидент" разработало новый комплекс управления доступом на объект "АРМор-201 КС"

ООО "Конфидент" разработало новый комплекс управления доступом на объект "АРМор-201 КС". Комплекс

20.10.2000 "Конфидент" получил четыре новых лицензии ФАПСИ

Компания "Конфидент"сообщила о получении четырех новых лицензий ФАПСИ. Полученные 13 октября документы дают право "Конфиденту" проектировать и производить средства защиты информационных систем, систем и

18.10.2000 ООО "Конфидент" выпустило новую версию устройства подавления звукозаписывающей аппаратуры "Буран - 3М"

ООО "Конфидент" выпустило новую версию устройства подавления звукозаписывающей аппаратуры "Буран -
05.10.2000 Сегодня ООО "Конфидент" провело семинар, посвященный безопасности компьютерных сетей

Сегодня ООО "Конфидент" провело семинар "Обеспечение безопасности компьютерных сетей. Контроль за действия
02.10.2000 5 октября ООО "Конфидент" проводит семинар "Обеспечение безопасности компьютерных сетей. Контроль над действиями пользователей и администраторов сетей"

5 октября московский филиал ООО "Конфидент" проводит семинар "Обеспечение безопасности компьютерных сетей. Контроль над действ
30.08.2000 ООО "Конфидент" вторично стал победителем тендера Администрации С.-Петербурга

ООО "Конфидент" вторично стал победителем тендера Администрации Санкт-Петербурга по обеспечению ин

Публикаций - 107, упоминаний - 158

Конфидент ЦЗИ и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 10
Ростелеком 9701 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 9
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 9
Microsoft Corporation 24625 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 7
Код Безопасности 616 7
Эшелон НПО 129 6
InfoWatch - Инфовотч 1014 5
Softline - Софтлайн 2811 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 5
Хост ГК - HostVM 46 5
Ред Софт - Red Soft 701 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 4
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 4
Tonk - Тонк ГК 49 4
Intel Corporation 12197 4
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 28 4
Broadcom - VMware 2359 3
Cisco Systems 5114 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Информзащита 756 3
Крок - Croc 1777 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 3
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 3
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 95 3
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
Новые облачные технологии (НОТ) 444 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 3
Ростелеком - РТЛабс 178 3
Promt - Промт 293 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 3
Газинформсервис - ГИС 272 3
Открытые технологии 701 3
Leta Group - Лета Групп 278 3
Парус электро - Связь инжиниринг 23 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Газпром ПАО 1342 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 2
ВТБ - Почта Банк 466 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Visa International 1949 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 1
Почта России ПАО 2112 1
Абсолют Банк 230 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Экспотроника ВК 40 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
Национальный НПФ - Национальный негосударственный пенсионный фонд 4 1
Boeing 1009 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Мосавтодор ГБУ 10 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 1
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 1
Лента - Утконос 177 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 1
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
Этажи 0 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 61 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Группа Самолет 72 1
Альфа-Банк 1769 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 60
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 2
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 2
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 17 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 96 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 63
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 51
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 36
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 32
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 30
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 28
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 26
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 451 23
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 15
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 15
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 11
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 10
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 8
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 199 7
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 7
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 6
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 655 6
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 908 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 6
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 6
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 889 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 5
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 77 70
Microsoft Windows 15657 24
Linux OS 9937 13
Microsoft Windows 10 1758 8
Новые облачные технологии - МойОфис 778 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 5
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 5
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 5
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 193 5
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 131 5
Linux - Debian GNU 463 5
Broadcom - VMware vSphere 554 5
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 5
Red Hat oVirt 41 5
Ред Софт - Ред Виртуализация 46 5
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 4
Aladdin JaCarta PKI 87 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 4
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 4
Microsoft Windows XP 2399 4
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 41 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 4
Актив - Рутокен Guardant 52 4
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 3
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 146 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 3
Oracle Java - язык программирования 3075 3
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 125 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 3
Red Hat - Linux Fedora 221 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 3
Aladdin JaCarta ГОСТ 95 2
Aladdin JaCarta PRO 25 2
Энстрим Лотос - Операционная система 13 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 186 2
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 2
Кожемяка Егор 15 15
Кузнецов Сергей 154 5
Пыслару Аркадий 7 3
Шадаев Максут 1008 3
Энфиаджян Рубен 23 3
Калихов Артем 13 3
Рустамов Рустам 412 2
Гусев Дмитрий 70 2
Иванов Владимир 61 2
Хоценко Виталий 3 2
Фишер Андрей 74 2
Бутенко Юрий 65 2
Дзвинко Роман 18 2
Лопаткин Герман 104 2
Фенюшин Евгений 26 2
Шаблыков Никита 29 2
Веригин Илья 33 2
Фоменко Алексей 7 2
Ложникова Анастасия 5 2
Красильников Илья 7 2
Гирич Петр 3 2
Генс Филипп 41 1
Заикин Андрей 30 1
Гродзенский Яков 10 1
Заречнев Сергей 6 1
Богданов Валентин 14 1
Ухлинов Леонид 59 1
Скородумов Олег 17 1
Алябьев Андрей 27 1
Плешков Алексей 67 1
Смирнов Евгений 36 1
Меджитов Тимур 85 1
Ходаков Сергей 42 1
Кошкин Андрей 21 1
Рудычева Наталья 95 1
Клеев Владимир 9 1
Голдбергс Алексей 5 1
Кирюшин Сергей 83 1
Пегасов Сергей 55 1
Ермолаев Артем 378 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 77
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 4
Африка - Африканский регион 3478 2
Ближний Восток 2943 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 2
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 367 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 444 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 90 2
Европа 21767 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 1
Казахстан - Республика 5526 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
США - Коннектикут 170 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 57
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 18
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 16
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 11
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 7
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 5
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
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ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
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ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 2
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ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 2
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
CVE Details 3 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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