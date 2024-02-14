Dallas Lock 8.0 и ЕЦУ Dallas Lock полностью совместимы с ПАК Guardant ID 2.0

«Конфидент» и «Рубинтех» провели испытания и подтвердили совместимость своих разработок.

Компании «Конфидент» и «Рубинтех» провели цикл испытаний и подписали двусторонний сертификат совместимости, который подтверждает корректность совместной работы СЗИ Dallas Lock 8.0 (редакций «К» и «С») и ЕЦУ Dallas Lock, производимых ООО «Конфидент», с программно-аппаратным комплексом Guardant ID версии 2.0 производства АО «Актив-софт» и ООО «Рубинтех». Об этом CNews сообщили представители «Конфидент».

ПАК Guardant ID 2.0 является программно-аппаратным комплексом со встроенными средствами защиты информации, предназначенным для хранения идентификационных данных пользователя в энергонезависимой памяти.

Может применяться в качестве персонального идентификатора администратора и пользователей в СЗИ Dallas Lock 8.0 (редакций «К», «С») и ЕЦУ Dallas Lock.

Dallas Lock 8.0 — сертифицированная система защиты информации накладного типа для автономных и сетевых АРМ, которая является флагманским решением в продуктовой линейке ЦЗИ ООО «Конфидент» и одним из самых популярных и востребованных решений на рынке систем защиты информации.

ЕЦУ Dallas Lock — это единый кросс-платформенный центр управления, который функционирует в том числе на сертифицированных российских ОС и предназначен для: централизованного управления решениями продуктовой линейки Dallas Lock; удаленной настройки, а также сбора журналов и отчетов с рабочих станций и серверов при помощи модуля «Агент ЕЦУ»; контроля целостности настроек сетевого оборудования по протоколам SNMP и SSH и сбора событий по Syslog; интеграции со сторонними продуктами: Антивирус Kaspersky, SIEM-системы, Active Directory.