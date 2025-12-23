Разделы

Рубинтех

Рубинтех

СОБЫТИЯ

23.12.2025 СДЗ ПР Dallas Lock и Guardant ID V.2 полностью совместимы 2
03.04.2024 СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимо с ПАК Guardant ID 2.0 2
14.02.2024 Dallas Lock 8.0 и ЕЦУ Dallas Lock полностью совместимы с ПАК Guardant ID 2.0 2
08.09.2016 «Рутокен» совместим с новой версией СЗИ «Страж NT» 2

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Рубинтех и организации, системы, технологии, персоны:

Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 338 3
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 123 2
Microsoft Corporation 25257 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3373 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 68 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4929 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4568 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 969 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 478 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 583 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31996 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2728 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4789 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1013 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 446 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73435 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 564 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 1
Актив - Рутокен Guardant 65 2
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 94 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1535 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 171 1
Microsoft Windows 10 1878 1
Актив - Рутокен S RF 28 1
Козлов Андрей 28 1
Горелов Дмитрий 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 157297 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 2
