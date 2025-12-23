Разделы

СДЗ ПР Dallas Lock и Guardant ID V.2 полностью совместимы

Специалисты Центра защиты информации «Конфидент» и ООО «Рубинтех» провели испытания и подтвердили полную совместимость Средства доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) Dallas Lock (релиз 5 v5.0.397) и программно-аппаратного комплекса аутентификации и хранения данных Guardant ID V.2. Об этом CNews сообщили представители компании «Конфидент».

Работоспособность СДЗ ПР Dallas Lock и оборудования «Рубинтех» не зависит от используемой операционной системы.

СДЗ ПР Dallas Lock – сертифицированное ФСТЭК России решение уровня платы расширения для защиты информации, содержащей сведения, составляющие гостайну до уровня «совершенно секретно» включительно, и иной информации с ограниченным доступом. Выполняет свои функции (включая администрирование параметров изделия и просмотр журнала) до начала загрузки штатной операционной системы (ШОС). Блокирует попытки несанкционированной загрузки нештатной операционной системы. Также предоставляет доступ к информационным ресурсам в случае успешной проверки подлинности загружаемой операционной системы. Осуществляет проверку целостности программно-аппаратной среды и регистрацию событий безопасности.

ПАК Guardant ID V.2 является программно-аппаратным комплексом со встроенными средствами защиты информации, предназначенным для хранения идентификационных данных пользователя в энергонезависимой памяти. Сертифицирован ФСТЭК России на соответствие «Требованиям по безопасности информации, устанавливающим уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) — по второму уровню доверия.

