«Конфидент» продлил срок действия сертификата соответствия для Dallas Lock 8.0-C

ООО «Конфидент» продлил срок действия сертификата соответствия № 2945 для СЗИ от НСД Dallas Lock 8.0-С до 16 августа 2024 г.

Сертификат удостоверяет, что система защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock 8.0-С является программным средством защиты информации от несанкционированного доступа, соответствует требованиям по безопасности информации, установленным в документах «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020 г.) — по второму уровню доверия, «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016 г.), «Профиль защиты межсетевых экранов типа В четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.В4.П3» (ФСТЭК России, 2016 г.), «Требования к средствам контроля съемных машинных носителей информации» (ФСТЭК России, 2014 г.), «Профиль защиты средств контроля отчуждения (переноса) информации со съемных машинных носителей информации второго класса защиты. ИТ.СКН.Н2.П3» (ФСТЭК России, 2014 г.), «Профиль защиты средств контроля подключения съемных машинных носителей информации второго класса защиты. ИТ.СКН.П2.П3» (ФСТЭК России, 2014 г.), «Требования к системам обнаружения вторжений» (ФСТЭК России, 2011 г.), «Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня узла четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.У4.П3» (ФСТЭК России, 2012 г.) и «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 1992 г.) — по третьему классу защищенности, при выполнении указаний по эксплуатации, приведенных в формуляре RU.48957919.501410-02 30.

Сертификат выдан на основании технического заключения от 10.07.2013, оформленного по результатам сертификационных испытаний испытательной лабораторией АО «Лаборатория ППШ», экспертных заключений от 25.07.2013 и 30.11.2016, оформленных органом по сертификации АО «НПО «Эшелон», технических заключений от 24.10.2014 и 25.01.2016, оформленных испытательной лабораторией АО «Лаборатория ППШ», и экспертных заключений от 15.11.2018 и 27.12.2021, оформленных органом по сертификации ООО «ЦБИ».

«Процесс сертификации был сложным и продолжительным. Нам удалось успешно решить две важные задачи. Во-первых, впервые в России появилось сертифицированное средство контроля отчуждения (переноса) информации со съемных машинных носителей информации, которое может применяться для защиты сведений, составляющих государственную тайну. Это техническое решение стало результатом тесного сотрудничества с компанией “Актив”. Во-вторых, мы одними из первых получили сертификат на соответствие СЗИ от НСД требованиям к уровням доверия по второму классу» — сказал Егор Кожемяка, директор Центра защиты информации ООО «Конфидент».

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Dallas Lock 8.0-С

Сертифицированная система накладного типа для защиты конфиденциальной информации и информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну до уровня «совершенно секретно» включительно. Предназначена для автономных персональных компьютеров и компьютеров в составе локально-вычислительной сети, в том числе под управлением контроллера домена. Представляет собой программный комплекс средств защиты информации в ОС семейства Windows с возможностью подключения аппаратных идентификаторов.