Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

«Конфидент» продлил срок действия сертификата соответствия для Dallas Lock 8.0-C

ООО «Конфидент» продлил срок действия сертификата соответствия № 2945 для СЗИ от НСД Dallas Lock 8.0-С до 16 августа 2024 г.

Сертификат удостоверяет, что система защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock 8.0-С является программным средством защиты информации от несанкционированного доступа, соответствует требованиям по безопасности информации, установленным в документах «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020 г.) — по второму уровню доверия, «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016 г.), «Профиль защиты межсетевых экранов типа В четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.В4.П3» (ФСТЭК России, 2016 г.), «Требования к средствам контроля съемных машинных носителей информации» (ФСТЭК России, 2014 г.), «Профиль защиты средств контроля отчуждения (переноса) информации со съемных машинных носителей информации второго класса защиты. ИТ.СКН.Н2.П3» (ФСТЭК России, 2014 г.), «Профиль защиты средств контроля подключения съемных машинных носителей информации второго класса защиты. ИТ.СКН.П2.П3» (ФСТЭК России, 2014 г.), «Требования к системам обнаружения вторжений» (ФСТЭК России, 2011 г.), «Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня узла четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.У4.П3» (ФСТЭК России, 2012 г.) и «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 1992 г.) — по третьему классу защищенности, при выполнении указаний по эксплуатации, приведенных в формуляре RU.48957919.501410-02 30.

Сертификат выдан на основании технического заключения от 10.07.2013, оформленного по результатам сертификационных испытаний испытательной лабораторией АО «Лаборатория ППШ», экспертных заключений от 25.07.2013 и 30.11.2016, оформленных органом по сертификации АО «НПО «Эшелон», технических заключений от 24.10.2014 и 25.01.2016, оформленных испытательной лабораторией АО «Лаборатория ППШ», и экспертных заключений от 15.11.2018 и 27.12.2021, оформленных органом по сертификации ООО «ЦБИ».

«Процесс сертификации был сложным и продолжительным. Нам удалось успешно решить две важные задачи. Во-первых, впервые в России появилось сертифицированное средство контроля отчуждения (переноса) информации со съемных машинных носителей информации, которое может применяться для защиты сведений, составляющих государственную тайну. Это техническое решение стало результатом тесного сотрудничества с компанией “Актив”. Во-вторых, мы одними из первых получили сертификат на соответствие СЗИ от НСД требованиям к уровням доверия по второму классу» — сказал Егор Кожемяка, директор Центра защиты информации ООО «Конфидент».

«7 в 1» — как «Открытие» объединила инфраструктуру семи компаний в одном ЦОД
Инфраструктура

Dallas Lock 8.0-С

Сертифицированная система накладного типа для защиты конфиденциальной информации и информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну до уровня «совершенно секретно» включительно. Предназначена для автономных персональных компьютеров и компьютеров в составе локально-вычислительной сети, в том числе под управлением контроллера домена. Представляет собой программный комплекс средств защиты информации в ОС семейства Windows с возможностью подключения аппаратных идентификаторов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России строят отечественный сервис по покупке хакерских услуг взамен заграничных

«Касперский» создал бесплатную и доступную для всех операционную систему

ИТ-компания хулигана, скандалиста и плейбоя продана за $14 млрд после его таинственной смерти

Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые дорогие камеры на рынке в России: выбор ZOOM

Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

Выбираем подарки на 23 февраля: лучшие гаджеты для автолюбителей

Показать еще

Наука

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера

Надежды рухнули: грунтовых вод на Марсе все-таки нет

Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022