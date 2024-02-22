«Конфидент» подтвердил совместимость СЗИ ВИ Dallas Lock и новых версий zVirt

«Конфидент» сообщает об успешном завершении тестовых испытаний на совместимость СЗИ ВИ Dallas Lock 4.68 и защищенной отечественной системы виртуализации zVirt 3.3 и 4.0.

Система защиты информации в виртуальных инфраструктурах Dallas Lock 4.68 успешно прошла испытания, материалы испытаний направлены во ФСТЭК России.

В соответствии с положением о сертификации средств защиты информации обновление СЗИ ВИ Dallas Lock 4.68 возможно использовать на объектах информатизации*. Об этом CNews сообщили представители компании «Конфидент».

Что нового в сборке 4.68

Реализована поддержка новых версии системы управления виртуализацией zVirt 3.1, 3.3, 4.0. Реализована поддержка платформы виртуализации vSphere 7.0.3.

Улучшена совместимость с ОС семейства Windows (исключена необходимость работы ОС в тестовом режиме). Улучшена совместимость и скорость взаимодействия в ряде задач с системами управления виртуализацией oVirt, zVirt, HOSTVM и «РЕД Виртуализация».

*В соответствии с п.71 Приказа ФСТЭК России № 55 от 3 апреля 2018 г. («Об утверждении положения о системе сертификации средств защиты информации»).