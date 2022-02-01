Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ВТБ Северо-Запад Промстройбанк СПб Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга

ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.02.2022 Гендиректором «Ростелеком-ЦОД» стал экс-руководитель платежной карты «Мир» 1
27.12.2021 Совет директоров «Ростелекома» продлил полномочия Михаила Осеевского на посту президента компании 1
08.09.2014 Генеральным директором InterZet избран Андрей Ланг 1
26.06.2014 «Синимекс» автоматизировал в «Банке ВТБ» работу по отражению в учете отложенных налоговых обязательств и требований 1
27.06.2013 AT Consulting открыла практику ECM 1
22.04.2011 «Инфосистемы Джет» провели комплексный ИТ-аудит в Северо-Западном региональном центре банка ВТБ 5
15.12.2010 Новая ИТ-стратегия ВТБ: замена CRM, сокращение ИТ-шников, создание внешних ИТ-структур 1
16.02.2010 Алексей Шалагин назначен первым заместителем генерального директора СЗТ 1
24.09.2009 BCC построила инженерную инфраструктуру для нового офиса «Банка ВТБ Северо-запад» 2
05.08.2008 «АйТи» и НТЦ ЕВРААС создали нового участника рынка решений в области безопасности 1
07.06.2008 CIO Congress «Белые ночи IT»: итоги 3
30.08.2007 В «Tele2 Россия» назначен исполнительный вице-президент 1
15.05.2007 В Петербурге выбрана УК для Венчурного фонда 2
09.04.2007 В Петербурге прошёл конкурс по выбору УК для венчурного фонда 1
14.12.2005 ПСБ внедрил систему управления IP-инфраструктурой 1
17.11.2005 Сын Матвиенко стал главным айтишником ВТБ 1
17.01.2005 В SAP назначен директор по решениям для финансовых институтов 1
19.01.2004 Операторы расширяют сотрудничество с банками 1
01.10.2003 Oracle 10g добрался до России 1
22.07.2003 На ММВБ началось размещение облигаций ОАО "Уралсвязьинформ" на сумму 3 млрд. руб. 2
11.07.2003 "Уралсвязьинформ" разместит облигационный заем 22 июля 1
01.10.2002 ФКЦБ заинтересовалось моделированием IPO 1
26.04.2002 Избран новый состав правления "Ассоциации российских банков-членов Visa" 1
19.04.2002 5 комплексных решений для банковской сферы портированы на платформу Intel Itanium 1
08.04.2002 "НЭТА" стала партнером "АНД Проджект" 1
22.03.2002 Navision CIS назвала лучших среди российских партнеров 1
11.03.2002 IVC поставил компьютерное оборудование для Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета 1
24.05.2001 Состоялся семинар по интерактивному банковскому обслуживанию 1
20.10.2000 "Конфидент" получил четыре новых лицензии ФАПСИ 1
16.06.2000 Компания "Промстройсвязь" приобретет акции "Телекоминвеста" 1
30.05.2000 "Северо-Западный GSM" объявила о вводе в коммерческую эксплуатацию системы мобильных платежей 1

Публикаций - 32, упоминаний - 41

ВТБ Северо-Запад и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 3
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 55 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Тюменьтелеком 12 2
SAP SE 5601 2
Cisco Systems 5372 2
Microsoft Corporation 25775 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Intel Corporation 12811 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
HP Inc. 5883 2
Oracle Corporation 7074 2
Xerox - Lexmark Int 303 2
Крок - Croc 1964 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
АйТи 1519 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 2
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 71 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 2
HP 3Com 681 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Ipnet - Айпинэт 44 1
АМТЭЛ - Азимут Инжиниринг 4 1
Siemens Shanghai Communication Terminals - Siemens Шанхай Мобильные коммуникации 5 1
Степ Ап - Step Up 12 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Ленсвязь 43 1
Синера 1 1
ЕВРААС - ЕВРААС.ИТ - ЕВРААС НТЦ 17 1
Siemon Company 21 1
АйТи - Центр компетенции информационной безопасности 13 1
BCC - Корпоративные Системы Обучения - КСО 22 1
Verimatrix 14 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
Visa International 1993 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 3
Силовые машины - Электросила 18 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Газпром ПАО 1493 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Unilever - Юнилевер Русь 171 2
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 2
Лидер УК 25 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
АЛИДИ - ALIDI 23 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Межбанковский расчетный центр 1 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 21 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 1
WONE Hotels - Ван Хотелс - Sokos Hotels - Sokotel - Сокотель - Гостиницы сети Сокос - Vasilievsky Hotel - Васильевский Отель 13 1
Автобанк-НИКойл АКБ 18 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Менатеп - Menatep 39 1
НБД-Банк 4 1
Башня Федерация 16 1
BNP Paribas Fortis 3 1
Петербургский мельничный комбинат 3 1
Лаверна - Лавента - Санта Хаус - сеть гипермаркетов с товарами для дома 9 1
ЛИВИЗ 6 1
Аконит НПО 18 1
Челиндбанк 9 1
Славянский Банк АКБ 5 1
First National Holdings 40 1
РБИО АКБ - Русский банк имущественной 1 1
Heinz - Хайнц 26 1
СПАРК - Санкт-Петербургская Авиаремонтная компания 3 1
ОСК - Невское ПКБ - Невское проектно-конструкторское бюро 2 1
Мосбизнесбанк 2 1
Русские самоцветы 2 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
СФР - ФСС РФ - Региональные отделения фонда социального страхования 14 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 22 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 28 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АБСЗ - Ассоциация банков Северо-Запада - АКБ СПб - Ассоциация коммерческих банков Санкт-Петербурга 4 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 2
ISACA - COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 83 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 385 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 1
Desktop computer - Системный блок - системник 474 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 1
Управляемость - Manageability 2271 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 358 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 545 1
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 103 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 2
НКК - ГКС - SiTex 30 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет финансов Санкт-Петербурга - Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета города Санкт-Петербурга - АИС БП-ЭК - Электронное казначейство 21 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 2
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 69 1
Microsoft Windows Server 2000 35 1
Sage Group - SalesLogix 29 1
Степ Ап - Телебанк 6 1
CSBI - БАНКИР/ПРО АБС 16 1
Oracle Grid Computing - Oracle Grid Infrastructure - Oracle Grid Control 23 1
Verimatrix VCAS - Verimatrix Video Content Authority 9 1
Linux OS 11533 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
MasterCard Maestro 159 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 1
Intel Itanium 649 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Microsoft Windows NT 890 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Visa Electron 63 1
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 1
Nokia Alcatel-Lucent DNS 1 1
Nokia Alcatel-Lucent DHCP 1 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
Oracle AS - Oracle Application Server 94 1
Бочкарев Сергей 72 2
Коротков Андрей 87 2
Елашкин Михаил 4 1
Зимин Константин 102 1
Погодин Андрей 3 1
Матвиенко Сергей 5 1
Гузик Сергей 2 1
Ряковский Сергей 1 1
Ланг Андрей 1 1
Плахотный Павел 5 1
Горицкий Дмитрий 1 1
Голубков Владимир 5 1
Грашина Марина 1 1
Шведова Ольга 2 1
Маслова Наталья 7 1
Солдатенков Геннадий 1 1
Наумовский Лу 3 1
Левченко Юрий 1 1
Близгарев Юрий 21 1
Куприянов Александр 6 1
Буренков Владимир 1 1
Пантелеева Ольга 5 1
Савицкий Владимир 3 1
Сомов Евгений 1 1
Бернштам Евгений 1 1
Мурин Евгений 1 1
Ципес Григорий 2 1
Плоткин Эдуард 1 1
Шалагин Алексей 3 1
Гронский Олег 2 1
Коротков Федор 1 1
Бушева Ирина 1 1
Косовская Татьяна 1 1
Марченко Александр 4 1
Михельсон Николай 3 1
Крачун Николай 1 1
Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 1
Осеевский Михаил 350 1
Белоусов Максим 109 1
Касперский Евгений 337 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Европа 24964 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Китай - Шанхай 833 2
СССР - Ленинград 112 2
Германия - Саксония-Анхальт - Галле 7 1
ЛНР - Стаханов 3 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Чудовский район - Чудово 25 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Япония 13807 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Индия - Bharat 5870 1
Европа Восточная 3138 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Испания - Королевство 3840 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 126 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 178 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Английский язык 7030 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 209 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 1
Философия - Philosophy 530 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Ведомости 1466 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Intelligent Enterprise 27 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
СПбГУ - Восточный факультет 8 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
ХГУЭП - Хабаровский государственный университет экономики и права 5 1
Государственный университет телекоммуникаций - Военный институт телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций - Киевский военный институт управления и связи -  Киевское инженерное училище связи 6 1
НИИЭФА им. Д.В. Ефремова ФГУП - Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова 11 1
Martin Luther University of Halle-Wittenberg - Галле-Виттенбергский университет имени Мартина Лютера - Университет Мартина Лютера 4 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
Венчурная ярмарка 25 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще