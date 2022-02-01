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ВТБ Северо-Запад Промстройбанк СПб Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 32, упоминаний - 41
ВТБ Северо-Запад и организации, системы, технологии, персоны:
|Бочкарев Сергей 72 2
|Коротков Андрей 87 2
|Елашкин Михаил 4 1
|Зимин Константин 102 1
|Погодин Андрей 3 1
|Матвиенко Сергей 5 1
|Гузик Сергей 2 1
|Ряковский Сергей 1 1
|Ланг Андрей 1 1
|Плахотный Павел 5 1
|Горицкий Дмитрий 1 1
|Голубков Владимир 5 1
|Грашина Марина 1 1
|Шведова Ольга 2 1
|Маслова Наталья 7 1
|Солдатенков Геннадий 1 1
|Наумовский Лу 3 1
|Левченко Юрий 1 1
|Близгарев Юрий 21 1
|Куприянов Александр 6 1
|Буренков Владимир 1 1
|Пантелеева Ольга 5 1
|Савицкий Владимир 3 1
|Сомов Евгений 1 1
|Бернштам Евгений 1 1
|Мурин Евгений 1 1
|Ципес Григорий 2 1
|Плоткин Эдуард 1 1
|Шалагин Алексей 3 1
|Гронский Олег 2 1
|Коротков Федор 1 1
|Бушева Ирина 1 1
|Косовская Татьяна 1 1
|Марченко Александр 4 1
|Михельсон Николай 3 1
|Крачун Николай 1 1
|Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 1
|Осеевский Михаил 350 1
|Белоусов Максим 109 1
|Касперский Евгений 337 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|Ведомости 1466 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.