Совет директоров «Ростелекома» продлил полномочия Михаила Осеевского на посту президента компании

«Ростелеком» сообщил о том, что на заседании совета директоров компании принято решение назначить президентом «Ростелекома» Михаила Осеевского и определить срок его полномочий с 4 марта 2022 г. по 3 марта 2027 г.

Михаил Осеевский был назначен советом директоров «Ростелекома» президентом компании с 4 марта 2017 г. с пятилетним сроком полномочий.

Михаил Осеевский родился 30 ноября 1960 г. в Ленинграде (Санкт-Петербург). В 1983 г. окончил Ленинградский политехнический институт имени М.И. Калинина по специальности «инженерная электрофизика».

Имеет успешный опыт работы на ответственных постах в крупных государственных и бизнес-структурах. В 1986-1993 гг. работал в НИИ электрофизической аппаратуры имени Д.В. Ефремова (НИИЭФА). С 1993 по 1999 г. – заместитель управляющего, а затем управляющий Санкт-Петербургской валютной биржи. С 1999 г. – заместитель председателя правления, с 2001 г. — первый заместитель председателя правления «Промышленно-строительного банка» (СПб). В 2003-2011 гг. работал в правительстве Санкт-Петербурга на посту вице-губернатора, возглавлял администрацию губернатора города. 2011-2012 гг. – заместитель министра экономического развития России. С июля 2012 г. по март 2017 г. – заместитель президента – председателя правления банка ВТБ.

В марте 2017 года назначен президентом «Ростелекома».