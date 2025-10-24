Разделы

Челиндбанк

Челиндбанк

ПАО «Челиндбанк» — универсальный банк Уральского региона, основанный в 1990 году. Банк предоставляет населению и бизнесу комплекс услуг на финансовом рынке.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 792 831 674 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 792 831 674 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 420 767 994 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


24.10.2025 Новая архитектура банковского сервиса — исследование и рейтинг Naumen 1
18.06.2024 Apple запретила приложение RuTube для iPhone и iPad 1
15.05.2023 Власти дадут разработчикам ПО льготные кредиты на премии сотрудникам 1
06.10.2022 Банки продолжают прием заявок по программе льготного кредитования Минцифры России 1
18.08.2022 Минцифры собралось до предела упростить льготное кредитование ИТ-компаний 1
11.07.2022 ИТ-компаниям доступны четыре варианта льготного кредитования 1
29.03.2021 Минэкономразвития сформирован список банков на участие в программе льготного кредитования ФОТ 3.0 1
26.04.2002 Избран новый состав правления "Ассоциации российских банков-членов Visa" 1
19.01.2001 "Золотая Корона" объявила итоги 2000 года 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Челиндбанк и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 521 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 327 1
Apple Inc 12546 1
Google LLC 12167 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 191 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7997 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2971 6
Альфа-Банк 1850 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 6
Ак Барс Банк 274 6
ГПБ - Газпромбанк 1153 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 943 5
ПСБ - Промсвязьбанк 895 5
Совкомбанк ПАО 281 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 538 5
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 186 5
АБ Россия - Акционерный банк Россия 93 5
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 57 5
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 69 5
Центр-инвест КБ 59 5
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 60 4
Абсолют Банк 240 4
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 991 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 2
Банк Кузнецкий - Кузнецкий мост банк 7 1
СПБ Биржа - СПБ банк - Бест Эффортс Банк 6 1
МКБ - Московский кредитный банк 612 1
Visa International 1967 1
СДМ-Банк 65 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 56 1
Энергобанк АКБ 12 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
ГПБ - КУБ АО Банк - Кредит Урал Банк 12 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 105 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 20 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
Углеметбанк - Нерюнгрибанк 2 1
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 59 1
Омскпромстройбанк - Омский Промстройбанк 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12690 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6227 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4748 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5168 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2803 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1609 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71924 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56266 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2252 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1438 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17727 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1145 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22596 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4423 1
Application store - магазин приложений 1354 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25420 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5303 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3045 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7653 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12101 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25779 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7969 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Google Android 14572 1
Apple - App Store 2984 1
Google Play - Google Store - Android Market 3409 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 112 1
Google YouTube - Видеохостинг 2862 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 781 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7302 1
VK RuStore - Рустор 477 1
Huawei AppGallery 316 1
Apple Pay 502 1
Xiaomi Mi Store 41 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 699 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 217 1
ВТБ Бизнес 48 1
Цифровые платформы АНО - NashStore 32 1
Косовская Татьяна 1 1
Мишустин Михаил 721 1
Шадаев Максут 1121 1
Лебедев Дмитрий 24 1
Погодин Андрей 3 1
Горицкий Дмитрий 1 1
Голубков Владимир 5 1
Наумовский Лу 3 1
Левченко Юрий 1 1
Бернштам Евгений 1 1
Бушева Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154954 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18404 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1676 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1808 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3328 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1197 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 940 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 159 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 348 1
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 64 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53244 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4071 1
Канада 4973 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50773 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10014 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54454 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7215 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6603 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6232 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25687 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1199 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1245 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1160 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6295 2
Льготы - Льготные кредиты 152 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1285 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11622 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1332 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 176 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6186 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 457 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6873 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6304 1
Аренда 2564 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8181 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 624 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4371 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3641 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 1
РИА Новости 972 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 958 1
