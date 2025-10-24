Получите все материалы CNews по ключевому слову
Челиндбанк
ПАО «Челиндбанк» — универсальный банк Уральского региона, основанный в 1990 году. Банк предоставляет населению и бизнесу комплекс услуг на финансовом рынке.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 792 831 674 ₽*
СОБЫТИЯ
Челиндбанк и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 521 1
|ЦФТ Золотая Корона 361 1
|Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 327 1
|Apple Inc 12546 1
|Google LLC 12167 1
|Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 191 1
|Косовская Татьяна 1 1
|Мишустин Михаил 721 1
|Шадаев Максут 1121 1
|Лебедев Дмитрий 24 1
|Погодин Андрей 3 1
|Горицкий Дмитрий 1 1
|Голубков Владимир 5 1
|Наумовский Лу 3 1
|Левченко Юрий 1 1
|Бернштам Евгений 1 1
|Бушева Ирина 1 1
|РИА Новости 972 1
