Банки продолжают прием заявок по программе льготного кредитования Минцифры России

Выделенных средств достаточно для того, чтобы до конца 2024 г. поддержать не менее 125 проектов, общий кредитный портфель может составить около 100 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Ранее сумма, предусмотренная на реализацию этой меры поддержки в рамках проекта «Цифровые технологии», была скорректирована с учетом снижения более чем в два раза ключевой ставки Центрального банка России.

На текущий момент поддержку получили уже 113 проектов, общий кредитный портфель составляет порядка 64,9 млрд руб.

Аккредитованные ИТ-компании могут получить кредит по льготной ставке до 3% годовых на разработку отечественного программного обеспечения, сервисов и платформенных решений. Компании на внедрение российских ИТ-решений — по ставке до 5%.

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Уполномоченные банки: Сбербанк, ВТБ, ВЭБ РФ, «Альфа банк», Росбанк, «Райффайзен банк», Газпромбанк, банк «Открытие», Челиндбанк, Металлинвестбанк, «Ак барс банк», Новикомбанк, Россельхозбанк, «Юникредит банк», Совкомбанк, банк «Санкт-Петербург», банк «Центр-инвест», банк «Россия», «МСП банк», МКБ, «Абсолют банк», ПСБ, РНКБ, Транскапиталбанк.

Список банков может пополняться.