Власти дадут разработчикам ПО льготные кредиты на премии сотрудникам

Правительство расширит программу льготного кредитования. Теперь разработчики ПО смогут направить полученные средства на премирование сотрудников и на оплату предыдущих расходов. Также организации смогут получить кредиты даже если ранее налоговыми и другими преференциями для ИТ-компаний они не пользовались.

Расширение программы кредитования

Власти расширяют программу льготного кредитования для разработчиков программного обеспечения. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 15 мая 2023 г.

«Правительство расширяет возможности для компаний получить льготные кредиты на реализацию новых проектов с максимальной ставкой 3% годовых», — заявил глава российского Правительства.

Теперь компании смогут направить кредитные средства на премии персоналу и возмещение прошлых расходов (срок — 180 дней до заключения договора). Помимо этого, разработчики смогут получить кредит по льготной ставке, даже если ранее не пользовались другими налоговыми ИТ-льготами и пониженной ставкой по страховым взносам. Ранее это условие было обязательным, отметил премьер-министр.

В апреле 2023 г. Минцифры сообщило о послаблениях для получения льготной ИТ-ипотеки на приобретение жилья. Ведомство предложило отменить требования по размеру заработной платы для подачи заявки на ипотеку.

Льготные кредиты

Кредиты на проекты по цифровой трансформации уполномоченные банки выдают по льготной ставке от 1% до 5% годовых, а для аккредитованных ИТ-компаний — до 3% годовых. В перечень таких банков попали 22 кредитных организации: Сбербанк, ВТБ, ВЭБ РФ, «Альфа банк», Росбанк, «Райффайзен банк», Газпромбанк, банк «Открытие», Челиндбанк, Металлинвестбанк, «Ак барс банк», Новикомбанк, Россельхозбанк, «Юникредит банк», Совкомбанк, «банк Санкт-Петербург», банк «Центр-инвест», «банк Россия», МСП банк, «Абсолют банк», ПСБ, РНКБ.

Фото: Правительство Условия по льготным кредитам улучшаются

Льготные кредиты для аккредитованных ИТ-компаний выдают на продолжение работы и новые проекты. В апреле 2022 г. Правительство выделило Минцифры 3 млрд руб. на субсидии уполномоченным банкам на льготное кредитование проектов по цифровой трансформации на основе российских ИТ-решений.

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На сегодняшний день поддержку получили уже более 150 проектов. Общий кредитный портфель составляет 76,9 млрд руб. На рассмотрении банков находятся проекты на общую сумму более 20 млрд руб.



Лишение льгот

В конце апреля 2023 г. CNews сообщил о том, что разработчики ПО могут лишиться госаккредитации в случае необоснованного повышения цен на свои продукты. Аккредитация дает компании ряд преимуществ, включая бронь сотрудников от военной службы, налоговые льготы, мораторий на плановые проверки, льготные кредиты и многие другие.

Ранее собеседник CNews сообщал, что на совещании главы министерства Максутом Шадаевым с разработчиками ПО по поводу роста цен на ИТ-продукты обсуждали не повышать цены на решения выше 10-15% ежегодно. Представители министерства сообщили, что максимальный уровень ежегодной индексации стоимости ПО будет установлен и зафиксирован в меморандуме. CNews 17 апреля 2023 г. писал о планах разработчиков подписать меморандум об ограничении роста цен на свои решения. На это повлияли потребители российских решений, которые стали жаловаться на подскочившие цены на российское ПО в Минцифры. В отдельных случаях рост достигал 50%.