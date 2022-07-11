ИТ-компаниям доступны четыре варианта льготного кредитования

Программа льготного кредитования была запущена в 2020 г. и ориентирована на заказчиков (компании), они могли взять кредит на внедрение от 1% до 5%. Но сейчас в таком виде программа не актуальна: необходимо переориентировать вектор под кредиты для разработчиков ПО. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Для ИТ-компаний доступны четыре кейса по программе льготного кредитования: кредитование заказчика на внедрение под 5%; кредитование компаний-разработчиков на R&D под 3%; кредитование ИТ-компаний и интеграторов на внедрение под 5%; кредитование разработки для собственных нужд под 5%.

Кому предназначена мера

В зависимости от цели, реализуемого проекта в сфере ИТ, программой льготного кредитования могут воспользоваться: аккредитованные ИТ-компании, получатели льгот по налогу на прибыль и страховым взносам; любая российская организация, реализующая проекты по разработке и внедрению российских информационных технологий; аккредитованные ИТ-компании (не обязательно льготополучатели), в том числе интеграторы и системообразующие организации.

Объем кредита

На проект: от 5 млн руб. до 5 млрд руб. На программу: от 500 млн руб. до 10 млрд руб.

Уполномоченные банки

Сбербанк, ВТБ, ВЭБ РФ, «Альфа банк», Росбанк, «Райффайзен банк», Газпромбанк, банк «Открытие», Челиндбанк, Металлинвестбанк, «Ак барс банк», Новикомбанк, Россельхозбанк, «Юникредит банк», Совкомбанк, «банк Санкт-Петербург», банк «Центр-инвест», «банк Россия», МСП банк, «Абсолют банк», ПСБ, РНКБ.

Список банков может пополняться.

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Ограничения

Ограничения на получение льготного кредитования, как правило, формальные — заемщик не находится в процессе ликвидации, налоговый резидент России, не банкрот. Однако, в случае кредитования на R&D, нельзя выплачивать дивиденды и стимулирующие выплаты за счет льготных кредитов, а также депозиты, превышающие льготную ставку, необходимо обязательно индексировать заработную плату всем сотрудникам и сохранить среднесписочную численность на уровне 85%.

Как это работает

Подайте в банк заявку на выдачу кредита. Дождитесь одобрения заявки. Предоставьте запрашиваемые документы. Список документов уточняйте в банке.

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Государство предоставляет компаниям кредиты по льготной ставке для разработки и внедрения различных, в том числе дорогостоящих ИТ-решений, а также на покрытие расходов по операционной деятельности.

Приоритеты

Министерством также определены приоритеты, которые учитываются при принятии решения о предоставлении льготного кредитования. Одни из основных приоритетов: неаффилированность получателя с банком-кредитором; получатель не является госкорпорацией (госкомпанией) или ее дочерней структурой.