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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175001
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Пантелеева Ольга


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 В России создан «убийца» Raspberry Pi на отечественном процессоре. Внезапно это не «Байкал» и не «Эльбрус» 1
07.11.2013 Tops Consulting представила новое решение для раскрытия потенциала персонала 1
16.05.2013 Microsoft CRM Finance Club: секреты успеха банков 1
19.07.2002 "АНД Проджект" завершила внедрение ERP-решения в холдинге "ДелтаСпорт" 1
08.04.2002 "НЭТА" стала партнером "АНД Проджект" 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Пантелеева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 595 4
Microsoft Corporation 24841 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2068 1
IBM - International Business Machines Corp 9469 1
Accenture plc 685 1
Intel Corporation 12307 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 882 1
Google LLC 11939 1
Samsung Electronics 10367 1
AMD - Advanced Micro Devices 4308 1
Apple Inc 12259 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 1
Seiko Epson Corporation 898 1
Canon 1403 1
Cisco Systems 5153 1
Philips 2064 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 466 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 304 1
Xerox 1143 1
Lexmark Int 294 1
Seagate Technology 743 1
Konica Minolta 406 1
ZyXEL Communications 299 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
Sharp Corporation 1043 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
Verbatim 67 1
ViewSonic 312 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 442 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
HP 3Com 677 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1306 1
TDK 110 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 1
НЭТА 36 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Консалтинг 37 1
Acorp International - Acorp Electronics 17 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Тюменьтелеком 12 1
Связной ГК 1374 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 157 1
Силовые машины - Электросила 18 1
СПАРК - Санкт-Петербургская Авиаремонтная компания 3 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3143 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11865 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31765 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1232 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11708 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4136 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4868 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7042 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2379 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4620 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6842 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4966 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13723 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9833 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4096 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10606 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10783 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14085 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4887 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12866 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1445 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2971 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7994 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3816 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1098 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1735 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 357 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 511 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 160 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5288 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10395 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 783 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 319 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5485 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 499 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7324 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1318 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 99 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1093 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 3
НКК - ГКС - TopS Future Workspace 5 2
Microsoft Dynamics CRM 544 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1447 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1680 1
НКК - ГКС - SiTex 28 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет финансов Санкт-Петербурга - Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета города Санкт-Петербурга - АИС БП-ЭК - Электронное казначейство 18 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1765 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Попов Николай 8 1
Тарасенко Владимир 35 1
Граборов Антон 17 1
Прозоровский Василий 40 1
Трифонов Андрей 10 1
Ракитин Эдуард 2 1
Кислицкий Максим 7 1
Кабаков Андрей 1 1
Лебедева Екатерина 4 1
Роганович Милован 1 1
Аншуков Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 3
Россия - СФО - Новосибирск 4425 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1441 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1716 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2561 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52560 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 1
Европа 24371 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3007 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1332 1
Россия - СФО - Омская область 697 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1735 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1581 1
Румыния 735 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 131 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4001 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24739 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2959 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1771 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11214 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7318 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16691 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10164 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 897 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1426 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6858 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1990 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 139 1
Кредитование - Автокредитование - Сar loans 93 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 536 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7985 1
Reference - Референс 187 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1956 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7921 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1208 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 880 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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