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Пантелеева Ольга
УПОМИНАНИЯ
Пантелеева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
|Попов Николай 8 1
|Тарасенко Владимир 35 1
|Граборов Антон 17 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Трифонов Андрей 10 1
|Ракитин Эдуард 2 1
|Кислицкий Максим 7 1
|Кабаков Андрей 1 1
|Лебедева Екатерина 4 1
|Роганович Милован 1 1
|Аншуков Иван 1 1
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Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
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