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Брунгардт Анастасия
УПОМИНАНИЯ
|20.05.2025
|В России создан «убийца» Raspberry Pi на отечественном процессоре. Внезапно это не «Байкал» и не «Эльбрус». Опрос 1
Брунгардт Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Лебедев Иван 11 1
|Пантелеева Ольга 5 1
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