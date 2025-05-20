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Брунгардт Анастасия


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 В России создан «убийца» Raspberry Pi на отечественном процессоре. Внезапно это не «Байкал» и не «Эльбрус». Опрос 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Брунгардт Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 595 1
Элрон 3 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 285 1
Базальт СПО - BaseALT 704 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 90 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 382 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20819 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3907 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 471 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 371 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1090 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15053 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12605 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3685 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3566 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7436 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10129 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6100 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21216 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9563 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26049 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3907 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 795 1
ARMv8 - Архитектура процессора 100 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5038 1
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 73 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 478 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 55 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 241 1
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 52 1
Broadcom BCM chip 64 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 158 1
Imagination Technologies - PowerVR 41 1
Linux OS 10251 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1141 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 491 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2799 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 199 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1133 1
Лебедев Иван 11 1
Пантелеева Ольга 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 149343 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52613 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4008 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17488 1
Россия - СФО - Новосибирск 4440 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 241 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24822 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4782 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30229 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1622 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6367 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6009 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1022 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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