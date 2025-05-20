В России создан «убийца» Raspberry Pi на отечественном процессоре. Внезапно это не «Байкал» и не «Эльбрус»

Новосибирская компания «Элрон» создал одноплатный компьютер ELTAY SC на мобильном процессоре «Скиф». Ему нужен техпроцесс 28 нм, но в России нет таких заводов. Конкурировать компьютер будет со знаменитыми ПК серии Raspberry Pi, а также с многочисленными их китайскими аналогами

Отечественное «кремниевое сердце»

Российская компания «Элрон» разработала отечественный одноплатный компьютер ELTAY SC, в основу которого лег российский процессор «Скиф», пишет ТАСС. Над «Скифом» работает научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элфис»), и он производится по техпроцессу 28 нм 15-летней давности.

Сам по себе «Скиф» – это мобильный процессор, который базируется на архитектуре ARM. Первые его серийные образцы, как сообщал CNews, были готовы почти четыре года назад, в сентябре 2021 г.

Как пишет ТАСС, компьютер умеет работать на Linux, а также поддерживает некие российские операционные системы редакция CNews обратилась в «Элрон» с вопросом о конкретном перечне поддерживаемых ОС и ожидает ответа. На сайте производителя указана некая «Аль Линукс». Не исключено, что имелась в виду «Альт Linux» компании «Базальт СПО».

Элрон ELTAY SC

Также редакция поинтересовалась о сроках выхода компьютера, целевой аудитории и доступности в российской рознице. В компании сообщили «ТАСС, что плата компьютера производится в России.

Подробностей в достатке

К моменту выхода материала была доступна детальная информация о новом одноплатнике ELTAY SC за авторством «Элрон». Согласно официальному сайту, в его распоряжении будет 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, а объем встроенного накопителя формата eMMC составит 32 ГБ. Можно будет установить карту памяти microSD.

К прочим характеристикам компьютера относятся модули WiFi 802.11n (Wi-Fi- 4) и

Bluetooth 4.0, 100-мегабитный Ethernet, четыре порта USB 3.0, выход на монитор microHDMI и интерфейсы 2хI2C, 2хSPI, UART, 4хPWM, 2хGPIO или 28хGPIO MAX.

Что касается самого «Скифа», это внутри него находятся четыре ядра Cortex-A53 (архитектура ARMv8 64 bit), доверенный контур загрузки и управления на базе собственного контроллера «Мультикор», высокопроизводительный двухядерный DSP-кластер ELcore-50 с аппаратной поддержкой функций обработки сигналов, алгоритмов искусственного интеллекта на базе нейросетей, шифрования.

Также «Скиф» имеет при себе связные акселераторы, программируемый блок SDR, графический процессор PowerVR, блоки ввода/вывода и обработки изображения вплоть 4K 60 fps и навигационное ядро с поддержкой навигационных систем ГЛОНАСС (Россия), GPS (США), BeiDou (Китай) и Galileo (Евросоюз).

Работает «Скиф» на частоте 1,8 ГГц с возможностью разгона до 2 ГГц.

Главный конкурент

Аналогов у нового творения компании «Элрон» масса, и в первую очередь это самые известные в мире одноплатные компьютеры Raspberry Pi, а также их многочисленные китайские аналоги. Конкурировать с ними российскому решению, вероятно, будет непросто ввиду не самой актуальной аппаратной составляющей.

Элрон Основные спецификации ELTAY SC

Для примера, в сентябре 2023 г. вышел Raspberry Pi 5 с гораздо более современным производительным процессором – Broadcom BCM2712 (четыре 64-битных ядра Cortex-A76 на частоте до 2,4 ГГц, техпроцесс 16 нм). Китайские вендоры собирают свои одноплатники на еще более новых процессорах. На старте продаж заказчикам были доступны конфигурации лишь с 4 ГБ и 8 ГБ оперативки. Единственный минус Raspberry Pi 5 – в отсутствии встроенной памяти, но у него есть слот microSD, что позволяет наращивать емкость накопителя самостоятельно. О наличии такого слота в российском одноплатнике упоминаний пока нет.

Да и у самой «Элрон» в ассортименте есть другие одноплатники с актуальными зарубежными процессорами. Например, у нее есть модель ELTAY RM66 на базе процессора Rockchip RK3566 (4 ядра Cortex А55 на 1,8 ГГц, нейромодуль производительностью 0,8 TOPS, графика Mali-G53). Модель имеет полную совместимость с базовой платой Orange Pi 4 / Orange Pi CM4 и ограниченную совместимость с Raspberry Pi CM4.

Много сфер применения

С Raspberry Pi новинку компании «Элрон» сравнивает и заместитель директора этой компании Анастасия Брунгардт. Она сообщила ТАСС, что новый одноплатный компьютер может применяться, в числе прочего, «при станкостроении, приборостроении и машиностроении», то есть в промышленности.

«Это замена Raspberry Pi. Это российский процессор "Скиф" производства компании "Элвис". Плату мы производим полностью в России на предприятии в Новосибирске. Таким образом, обеспечивается большая импортонезависимость, – сказала ТАСС Анастасия Брунгардт.

Что известно о производителе

«Элрон» – это сравнительно молодая компания. Она основана в декабре 2019 г. в Новосибирске, имеет уставный капитал 10 тыс. руб. и 33 вида деятельности, основной среди которых – «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие» (код ОКВЭД – 72.19).

По данным ЕГРЮЛ, генеральный директор компании – Иван Лебедев, ему же на момент выпуска материала принадлежала 56-процентная доля в ней. Другие соучредители – Алексей Христолюбов (31%) и Ольга Пантелеева (13%).

Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», выручка компании по итогам 2024 г. выросла на 45% год к году и достигла 18,5 млн. Чистая прибыль компании – 132 тыс. руб. против 319 тыс. руб. в 2023 г., 165 тыс. руб. в 2022 г. и 654 тыс. руб. в 2021 г.

К концу мая 2025 г. компания не приняла участие ни в одном гостендере.