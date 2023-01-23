Создан клон Raspberry Pi 4 в разы мощнее оригинала. Цена

Стартап Radxa создал компьютер, внешне почти полностью копирующий Rock 5A. При этом он обеспечивает в несколько раз более высокую производительность за счет более современных комплектующих. В частности, он способен обрабатывать 8К-видео, с чем справится далеко не каждый полноразмерный системный блок.

Как Raspberry Pi, только лучше

Китайская компания Radxa анонсировала одноплатный компьютер Rock 5A, визуально напоминающий каноничный Raspberry Pi 4, но значительно превосходящий его по производительности. Как пишет Tom's Hardware, новинку можно приобрести в трех комплектациях, различающихся объемом оперативной памяти.

В базовой версии компьютера Radxa Rock 5A ОЗУ имеет объем 4 ГБ, в других – 8 и 16 ГБ. Такие показатели оригинальному Raspberry Pi 4 недоступны. К тому же этот компьютер давно морально устарел, так как вышел еще в 2019 г. и с тех пор получал лишь номинальные обновления. Выпуск Raspberry Pi 5, тем временем, сильно задерживается.

Radxa Rock 5A

В продажу новый Radxa Rock 5A поступит ближе к концу марта 2023 г. Пока что известна цена его младшей модели с 4 ГБ оперативной памяти. Она составляет $99 (около 6800 руб. по курсу ЦБ на 23 января 2023 г.).

Всего и помногу

Raspberry Pi 4 Model B комплектуется максимум 8 ГБ оперативной памяти и работает на процессоре Broadcom BCM2711, внутри которого стоят четыре ядра Cortex-A72 с тактовой частотой до 1,5 ГГц. Новый Radxa Rock 5A поставляется с намного более современным CPU Rockchip модели RK3588S.

Это восьмиядерное решение с двумя кластерами ядер. Первый – это четыре производительных Cortex-A76 (до 2,4 ГГц), второй – это квартет Cortex-A55 (до 1,8 ГГц). Вывод графики – задача видеоподсистемы Mali-G610 с поддержкой OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.2 и Vulkan 1.2.

Оригинальный Raspberry Pi 4

Дополнительно процессор оснащен ИИ-ускорителем с производительностью до 6 TOPS. В сумме это дает Radxa Rock 5A возможность выводить на экран видео в разрешении до 8К и с частотой кадров до 60 в секунду. С подключением монитора или ТВ проблем не возникнет – на плате компьютера есть два microHDMI 2.1. Но 8К поддерживает только один из них – второй рассчитан на 4К с той же частотой кадров. Также есть коннектор MIPI DSI, что позволяет подключить к компьютеру до трех мониторов одновременно.

Память либо есть, либо ее нет

В качестве оперативной памяти в Radxa Rock 5A используется распаянный на плате модуль LPDDR4x. Компьютер располагает возможностью установки флещ-модуля еММС 5.1 и слотом под карты microSD.

Также у него есть разъем М.2 с ключом «Е», но его предназначение доподлинно неизвестно. Tom’s Hardware пишет, что он предназначен для SSD-накопителя, а портал CNX Software утверждает, что он нужен для установки платы расширения с модулями Bluetooth и Wi-Fi.

Прочие возможности

В оснащение входит Radxa Rock 5A гигабитный Ethernet-разъем. У компьютера есть 3,5-миллиметровый выход для подключения наушников, 40-контактная колодка GPIO и сразу четыре порта USB – по паре USB 2.0 и USB 3.0.

Между компьютерами небольшая разница в возрасте и колоссальная разница в производительности

Что немаловажно, в данной модели одноплатного ПК производитель не стал применять нестандартные или редко используемые разъемы питания. Их все он променял на один давно всем привычный USB-C, который в данном случае поддерживает стандарты Power Delivery 2.0 и Quick Charge 2.0.

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К Radxa Rock 5A можно подключить камеру и вентилятор охлаждения. И все это размещено на печатной плате размерами всего 85х56 мм. Другими словами, по своим длине и ширине компьютер сопоставим с обычной банковской картой. Кроме того, его размеры, за исключением толщины, вплоть до миллиметра совпадают с габаритами оригинального Raspberry Pi 4 четырехлетней давности.

Немного о производителе

Компьютер Raspberry Pi первого поколения поступил в продажу в феврале 2012 г. Спустя год в Шэньчжэне (Китай) была основана компания Radxa, выбравшая своим основным и единственным направлением деятельности создание одноплатных компьютеров.

За 10 лет своего существования она выпустила более 10 различных моделей одноплатников. В список входят модели Rock Pi N10, Rock Pi E, Rock Pi S и Rock Pi 4.

Почти все компьютеры Radxa построены на процессорах с ARM-архитектурой, преимущественно производства компании Rockchip. К исключениям следует отнести Rock Pi X – в его основе процессор на архитектуре х86, и работает он на полноценной Windows 10, располагая еще и поддержкой Linux.

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Как сообщал CNews, премьера Rock Pi X состоялась в октябре 2020 г. На старте продаж компьютер стоил от $59 (4050 руб.) за комплектацию с 2 ГБ оперативной памяти и 16-гигабайтным накопителем на основе флеш-памяти eMMC. Версия с 4/32 ГБ оценивалась в $75 (5150 руб.), 4/64 ГБ – в $85 (5830 руб.), а максимальная комплектация, включающая в себя 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти продавалась за $99 (6800 руб.).