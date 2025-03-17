Получите все материалы CNews по ключевому слову
Национальный НПФ Национальный негосударственный пенсионный фонд
Национальный НПФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Синтакси‐софт 1 1
|Leta Group - Лета Групп 278 1
|1С 8319 1
|InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 454 1
|Конфидент ЦЗИ 109 1
|ЛАН-проект 11 1
|K2 - К2РУ - SourceCode 92 1
|Ортикон групп 16 1
|1С Первый Бит - БИТ.Финанс 227 2
|Синтегс - Фабрика XBRL 31 1
|InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 307 1
|Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 79 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2295 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347184, в очереди разбора - 763629.
Создано именных указателей - 170991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.