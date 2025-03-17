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Национальный НПФ Национальный негосударственный пенсионный фонд


17.03.2025 Национальный НПФ сократил время загрузки и валидации форм 0420257 и 0420258 до 40 минут с помощью «Фабрики XBRL» 1
10.06.2022 ИТ-директор банка «Зенит»: переход на российский софт находится в продвинутой стадии 1
10.06.2022 ИТ-директор банка «Зенит»: переход на российский софт находится в продвинутой стадии 1
03.08.2018 На каких ИС работают крупные негосударственные пенсионные фонды России 2
03.03.2011 Leta построила комплексную систему защиты ПДн в «Национальном негосударственном пенсионном фонде» 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Национальный НПФ и организации, системы, технологии, персоны:

Синтакси‐софт 1 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
8319 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 454 1
Конфидент ЦЗИ 109 1
ЛАН-проект 11 1
K2 - К2РУ - SourceCode 92 1
Ортикон групп 16 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 2
Зенит лизинг 2 2
АвтоВАЗ НПФ 1 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 46 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11802 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7756 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31157 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28103 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 227 2
Синтегс - Фабрика XBRL 31 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 307 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48525 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4182 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6776 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51687 1
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