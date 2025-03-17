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Национальный НПФ сократил время загрузки и валидации форм 0420257 и 0420258 до 40 минут с помощью «Фабрики XBRL»

Национальный НПФ сократил время загрузки и валидации форм 0420257 и 0420258 до 40 минут с помощью «Фабрики XBRL». Раньше только на загрузку уходило три дня. «Фабрику XBRL» можно использовать не только для формирования полного пакета БФО и НСО, но и для ускорения работы с отдельными формами. Так поступили пользователи Национальный НПФ. Об этом CNews сообщили представители «XBRL Синтегс».

«В применяемом ранее ПО загрузка форм 0420257 и 0420258 занимала больше трех дней, при этом отсутствовала проверка контрольных соотношений. В связи с этим, при тестировании «Фабрики XBRL» внимание было уделено, в первую очередь, скорости загрузки и валидации этих форм», — сказал Антон Шубин, начальник отдела аналитики и технологического сопровождения учета пенсионного обеспечения АО «Национальный НПФ».

«Реестровые формы содержат большие объемы информации — в несколько тыс. или млн строк. В одних программах на формирование отчетов и валидацию уходят часы, а в других отчеты могут не открыться», — сказала Виктория Наумова, главный аналитик «XBRL Синтегс».

Для работы с реестровыми таблицами (например, 0420257, 0420258, 0420417) в «Фабрике XBRL» предусмотрен специальный режим визуализации, валидации, а также работы с форматом Excel. Эти возможности оптимизируют время открытия и редактирования таблиц, выгрузки и загрузки Excel, проверки заполненных фактов, выгрузки отчетов в формате XBRL или XBRL-CSV. Так, организация валидации в несколько потоков сокращает время проверки и объем необходимой памяти.

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