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Индексная книга (каталог) CNews*
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Наумова Виктория


17.03.2025 Национальный НПФ сократил время загрузки и валидации форм 0420257 и 0420258 до 40 минут с помощью «Фабрики XBRL» 1
01.09.2021 IBS Platformix обновил сетевую инфраструктуру для «Декатлон Россия» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Наумова Виктория и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1639 1
Fortinet 393 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 132 1
VK - ESforce - RuHub - Рухаб 6 1
Decathlon Казахстан 1 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
Mesh network - Ячеистая топология сети 57 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2527 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30046 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67262 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11169 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13390 1
ZTP - Zero Touch Provisioning - Автоматизация управления коммутаторами 34 1
Синтегс - Фабрика XBRL 31 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 115 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347184, в очереди разбора - 763629.
Создано именных указателей - 170991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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