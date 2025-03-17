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Наумова Виктория
|17.03.2025
|Национальный НПФ сократил время загрузки и валидации форм 0420257 и 0420258 до 40 минут с помощью «Фабрики XBRL» 1
|01.09.2021
|IBS Platformix обновил сетевую инфраструктуру для «Декатлон Россия» 1
Наумова Виктория и организации, системы, технологии, персоны:
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1639 1
|Fortinet 393 1
|Базовые Решения - Platformix - Платформикс 132 1
|Дмитриев Олег 6 1
|Noorani Zeeshan - Нурани Зишан 2 1
|Григорьев Артем 4 1
|Уваров Степан 2 1
|Родина Елена 2 1
|Московкин Владимир 1 1
|Изгалиева Ксения 1 1
|Франция - Французская Республика 7871 1
|Казахстан - Республика 5585 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146214 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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