Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191274
ИКТ 14749
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26642
Персоны 83233
География 3034
Статьи 1575
Пресса 1277
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 884

ЛАН-проект


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.03.2026 Вышла новая редакция 5.0 программы «1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА» с измененным названием 1
26.01.2023 Сорваны поставки «железа» для взлома iPhone в МВД. Поставщику грозит 10 лет тюрьмы 4
19.03.2021 Российских силовиков оставили без спецсредств по взлому iPhone. Их производитель внес Россию в «черный список» 1
20.02.2021 МВД начало рекордные закупки техники для взлома смартфонов и чтения переписки в Skype, WhatsApp и Facebook 1
16.12.2020 Взломан самый защищенный мессенджер в мире. Взломщики будут продавать переписку силовикам 1
31.01.2020 Взлом iPhone силовикам дается проще, чем смартфонов на Android 1
11.11.2019 МВД по всей России закупает ПО для взлома смартфонов 2
03.08.2018 На каких ИС работают крупные негосударственные пенсионные фонды России 1
14.03.2018 Российские правоохранители закупают технику для взлома iPhone и смартфонов на Android 3
07.02.2011 На легализации ПО в школах Москвы сэкономили более 100 млн 1
15.06.2005 "Очаково" запустило первую очередь КИС "Монолит SQL" 1
07.10.2004 МПБК "Очаково" внедрит КИС на базе "Монолит SQL" 1

Публикаций - 12, упоминаний - 18

ЛАН-проект и организации, системы, технологии, персоны:

Cellebrite 23 6
Apple Inc 12802 3
Экспертэкспресс 5 2
X Corp - Twitter 2916 2
Microsoft Corporation 25372 2
Meta Platforms - Facebook 4562 2
LG Electronics 3687 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1586 2
Монолит-Инфо 128 2
Grayshift 3 1
Xiamen Meiya Pico Information 2 1
Инел - Inel - Инел Дата 40 1
Oxygen Software - Оксиджен Софтвер 32 1
Ортикон групп 16 1
Синтакси‐софт 1 1
Samsung Electronics 10749 1
Huawei 4308 1
Softline - Софтлайн 3366 1
9135 1
ZTE Corporation 777 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 1
Telegram Group 2687 1
MediaTek - Ralink 574 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 74 1
HTC Corporation 1506 1
Lenovo Motorola 3532 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 993 1
Snapchat 146 1
АйТи 1441 1
Google LLC 12372 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8350 6
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 2
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Национальный НПФ - Национальный негосударственный пенсионный фонд 5 1
АвтоВАЗ НПФ 1 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 99 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 47 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 26 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 740 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5791 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 5
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 45 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3437 3
МВД РФ ВКУ ЦОУМТС - Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России 11 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 281 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1179 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 396 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13098 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3550 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 795 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2768 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 604 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 838 1
Fort Worth Police Department - Департамента полиции города Форт-Уэрта 1 1
Амбулатория Партенит - Партенитская амбулатория 1 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32316 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25826 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9018 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27276 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14422 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12474 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74337 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8589 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11385 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13370 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5805 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25645 2
Google Android устройства-девайсы 819 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1001 2
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 807 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4838 2
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 330 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13724 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12770 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29020 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1254 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12458 2
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 260 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5999 1
Clone - Клонирование 529 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 148 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 232 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10551 1
AdTech - CTR - Click-Through Rate - показатель кликов 120 1
Управление финансами - Financial management 634 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 556 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 215 1
Учет ТМЦ - Учет товарно-материальных ценностей - Материальный учет - Управление материальными ресурсами - Инвентаризация товаров и материалов - Material management 102 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7738 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10392 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7719 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3599 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2379 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15056 1
Google Android 14866 7
Apple iOS 8349 7
Cellebrite UFED - Cellebrite Universal Forensics Extraction Device 12 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3452 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7436 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1246 3
Oxygen Software - Мобильный криминалист 8 3
MagiCube - специализированные программно-аппаратные комплексы 7 3
Монолит-Инфо - Монолит SQL - 11 2
Nokia Symbian OS 1403 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 259 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1134 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1636 2
SQLite - встраиваемая СУБД 52 2
iDC-4501 Mobile Forensics System 2 1
IFM-2008 Forensics Master 2 1
UFED Physical Analyzer 2 1
Монолит-Инфо - Монолит ERP 13 1
Монолит-Инфо - Монолит CRM 9 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Oz Forensics MagiCube iDC 4 1
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 1
BlackBerry OS 173 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 893 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 364 1
Rakuten Viber 657 1
Microsoft Office 4019 1
Microsoft Windows 16479 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2108 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 887 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1253 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple iPhone 8 186 1
Apple iPhone 5 782 1
Apple iMessage - Мессенджер 164 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 104 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 410 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2467 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 435 1
Соболь Любовь 1 1
Степаненко Игорь 6 1
Степанов Игорь 2 1
Крохин Сергей 1 1
Евгращенков Антон 1 1
Carmil Yossi - Кармила Йоси 1 1
Щеголев Игорь 698 1
Собянин Сергей 505 1
Навальный Алексей 62 1
Ермолаев Артем 379 1
Thomas Braden - Томас Брейден 3 1
Fisher Justin - Фишер Джастин 2 1
Kiser Rex - Кайзер Рекс 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159229 8
Израиль 2796 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область 853 6
Россия - ДФО - Хабаровский край 1018 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46266 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1941 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18450 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53664 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1466 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1707 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Алушта 17 1
Европа 24715 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1115 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1382 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3288 1
Беларусь - Белоруссия 6103 1
Польша - Республика 2007 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 969 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2259 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1693 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 483 1
Россия - ПФО - Пензенская область 624 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 404 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 490 1
США - Техас 1017 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 442 1
Россия - ДФО - Магаданская область 501 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 1
США - Калифорния - Сан-Бернардино 28 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5326 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55343 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51575 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8929 3
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1769 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3288 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2399 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3725 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3055 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6284 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1626 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 75 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 363 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32150 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7002 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 561 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 1
Льготы - Льготный период 51 1
Финансовый сектор - НФО - Некредитные Финансовые Организации 31 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6725 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7837 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3751 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4440 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 269 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 496 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 771 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 587 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
Тайга.инфо 2 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2232 1
TechRadar 96 1
Известия ИД 724 1
Haaretz 11 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423514, в очереди разбора - 726984.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240