Сорваны поставки «железа» для взлома iPhone в МВД. Поставщику грозит 10 лет тюрьмы

Компания «Лан-проект» Сергея Крохина в рамках госзаказа поставила в МВД устройства для взлома мобильных устройств iPhone и Android, возможности которых расходились с указанными в контракте требованиями, считает Следственный комитет. Крохина подозревают в хищении 25 млн руб., и это не первое подобное обвинение в его адрес. Его подозревают в особо крупном мошенничестве, что может привести к 10 годам тюрьмы. Его компания поставляет в МВД комплексы для извлечения информации из мобильников на протяжении как минимум последних пяти лет.

Украл у МВД – привлек внимание СКР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего основателя и гендиректора компании ООО «Лан-проект» Сергея Крохина. Как пишет «Коммерсант», преследование бизнесмена связано с госконтрактом на поставку аппаратных средств для взлома смартфонов на Android, а также Apple iOS.

Госзаказ поступил от российского Министерства внутренних дел. По информации издания, контракт с «Лан-проект» был заключен в конце апреля 2021 г. Следствие считает, что в рамках выполнения условий договора Сергей Крохин похитил свыше 25 млн руб.

Редакция CNews обнаружила на сайте госзакупок еще несколько тендеров на поставку МВД устройств взлома мобильников суммарно на несколько десятков миллионов рублей, датированных 2021-2022 гг. Во всех из них единственным участником тендера была компания Крохина, которая в итоге и получала подряд. Подобные поставки Крохин осуществлял на протяжении последних нескольких лет. Об одной из них CNews писал в марте 2018 г.

Взламывать iPhone нечем

В рамках договоренностей с российским МВД компания «Лан-проект» должна была отгрузить ведомству несколько так называемых «аппаратно-программных комплексов для съема, исследования и анализа данных мобильных устройств». Следствие полагает, что и сам Сергей Крохин, и глава отдела техники и специальных программных комплексов Антон Евгращенков (второй подозреваемый по делу) — «заведомо знали», что не смогут обеспечить поставку оборудования в нужной комплектации.

Прибор иностранного производства для разблокировки устройств на базе Android

Новое дело против Крохина и Евгращенкова было заведено по решению Мещанского межрайонного следственного отдела ГСУ СКР по Москве. Клубок деталей, связанных с «Лан-проектом» и устройствами для взлома мобильников специалисты Управления распутывают с лета 2022 г.

Дизайн один, «начинки» разные

По версии следствия, Крохин и Евгращенков руководствовались «корыстными интересами» и в итоге «сформировали преступный умысел на хищение денежных средств МВД» путем поставок ему «менее ценного товара». В чем именно заключаются различия устройств, на момент публикации материала известно не было.

Первоначально установленные в контракте сроки отгрузки товара (четыре месяца) бизнесмены сорвали.

В ходе реализации своего плана бизнесмены, считает следствие, в сентябре 2021 г. вызвали в свой офис сотрудника МВД, ответственного за выполнение госконтракта с «Лан-проектом». Они устроили ему презентацию программных комплексов, которые будут направлены в министерство, но умышленно предоставили ему неверные данные о возможностях устройств и их аппаратных спецификациях.

Сведения были сильно приукрашены. В итоге контракт был исполнен – «Лан-проект» поставила показанные устройства, которые в дальнейшем были распределены в 17 отделений МВД.

Министерство перечислило компании Крохина деньги в конце октября 2021 г. Сумма перевода составила 25,896 млн руб. за минусом неустойки в размере 134 тыс. руб. за срыв сроков поставки.

Одного дела всегда мало

Данное уголовное дело стало вторым в отношении Крохина, в котором фигурируют госконтракты МВД. Искать бизнесмена, как и Антона Евгращенкова, не пришлось – по решению все того же отдела СКР они были задержаны еще летом 2022 г. и в настоящее время находятся под домашним арестом.

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Арестованы они были по аналогичному делу – их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), а потерпевшей стороной вновь выступает российское МВД, на этот раз его Северо-Кавказское управление материально-технического обеспечения.

Тесная связь с «Лан-проектом»

Следует отметить, что МВД и другие ведомства, а также банки с госучастием в последние годы регулярно закупают устройства и софт, предназначенные для снятия защиты с мобильных устройств на базе Google Android и Apple iOS. И название компании Сергея Крохина мелькает в тендерах регулярно.

Например, в 2018 г. управление Следственного комитета по Волгоградской области закупило за 800 тыс. руб. переносной аппаратный комплекс UFED Touch2 Ultimate Ruggedized производства израильской компании Cellebrite. Поставку организовала «Лан-проект». В 2017 г. управление МВД по Хабаровскому краю обновило ПО UFED Touch до версии UFED Touch2 Ultimate, закупив соответствующие услуги за 1,26 млн руб. у той же компании. Через нее же UFED Touch2 закупил и Сбербанк, заплативший 4,1 млн руб. за 11 единиц устройств.

В ноябре 2019 г. МВД Новосибирской области объявило тендер на закупку продления лицензии на ПО «Мобильный криминалист» за 299 тыс. руб. Программа позволяет извлекать данные из смартфонов, в том числе просматривать контакты, переписку и данные о звонках пользователя.

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16 февраля 2021 г. Северо-западное окружное управление материально-технического снабжения МВД запустило госзакупку 11 иностранных устройств для взлома смартфонов на 16,8 млн руб. Еще более крупный тендер на закупку 16 комплексов 20 февраля 2021 г. объявило Приволжское окружное управление материально-технического снабжения МВД. Стартовая цена лота составила 24,4 млн руб.

Что известно о поставщике

Сергей Крохин основал «Лан-проект» в июле 2000 г. в Москве. Уставный капитал компании – 250 тыс. руб., Крохиг является ее единственным владельцем (данные ЕГРЮЛ).

Основной вид деятельности компании – «разработка компьютерного программного обеспечения» (код ОКВЭД 62.01). Дополнительных видов деятельности – 20, в том числе «производство прочих строительно-монтажных работ» (43.29).

За неполные 23 года существования компания Крохина приняла участие почти в 900 гостендерах. В 740 из них на общую сумму 1,6 млрд руб. она вышла победителем (данные «Контур.фокус»). В числе заказчиков, по данным «Коммерсанта»: Московское ГУ МЧС (монтаж системы обеспечения пожарной безопасности) и Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ (разработка шифровальных средств и информационных систем).

По итогам 2021 г. выручка «Лан-проекта» составила 1,7 млрд руб. Чистая прибыль – 79,4 млн. Штат компании – 129 человек, открытых вакансий – 129.