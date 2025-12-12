Разделы

МВД РФ ВКУ ЦОУМТС Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России


СОБЫТИЯ


12.12.2025 Начался суд над гендиректором завода, поставлявшего МВД китайские рации под видом российских 1
20.03.2023 Пока поставщика псевдороссийских ПК для МВД сажали в тюрьму, его бизнес пошел в гору после двух лет падения 1
26.01.2023 Сорваны поставки «железа» для взлома iPhone в МВД. Поставщику грозит 10 лет тюрьмы 2
20.01.2023 Сидящий в тюрьме поставщик псевдороссийских ПК для МВД остался без бизнеса 1
20.12.2022 Поставщика техники для МВД посадили за попытку продать нероссийские ПК на миллиард 1
12.08.2022 Миллиардное дело о поставке в МВД псевдороссийских ПК дошло до суда. Владелец поставщика арестован 1
16.05.2022 МВД купило тысячи китайских ПК на Astra Linux 1
20.02.2021 МВД начало рекордные закупки техники для взлома смартфонов и чтения переписки в Skype, WhatsApp и Facebook 4
24.11.2020 «ТЭК-Торг»: с начала 2020 года госзаказчики опубликовали более 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей 1
18.06.2020 МВД требует от «Т-платформ» заменить 9 тыс. «некондиционных» ПК на «Байкалах» 1
28.07.2000 Российская милиция выходит на рынок В2В 2

Публикаций - 11, упоминаний - 16

МВД РФ ВКУ ЦОУМТС и организации, системы, технологии, персоны:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 448 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 979 4
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 906 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 4
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 4
123 солюшнс 24 4
ЛАН-проект 11 2
Уральские заводы ФПГ 5 1
Ростелеком 10316 1
Apple Inc 12637 1
X Corp - Twitter 2907 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 1
Т-Платформы - T-Platforms 400 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 1
Meta Platforms - Facebook 4532 1
Cellebrite 23 1
Восход ФГБУ НИИ 685 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2498 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8187 2
РЖД - Российские железные дороги 2003 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3001 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 72 1
Чип и Дип 11 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 124 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3442 5
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1079 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 204 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 140 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 6 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3369 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 22 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 28 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23221 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 5
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 150 4
Стандартизация - Standardization 2243 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3083 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10334 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9877 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25721 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 999 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4695 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 401 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7669 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8940 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5158 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13015 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 789 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3538 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 932 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 326 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1251 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 1
Clone - Клонирование 528 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1552 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 1
DDR - Double data rate 2920 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2956 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1215 4
Apple iOS 8251 2
Google Android 14697 2
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 1
Cellebrite UFED - Cellebrite Universal Forensics Extraction Device 12 1
Уральские радиостанции - Эрика-DMR 3 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7371 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5133 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 177 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1213 1
Nokia Symbian OS 1403 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1
Oxygen Software - Мобильный криминалист 8 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 59 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 201 1
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 63 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 56 1
Блажко Григорий 8 4
Попов Илья 4 2
Углев Сергей 1 1
Курьянов Александр 2 1
Крохин Сергей 1 1
Евгращенков Антон 1 1
Сытин Дмитрий 59 1
Александров Александр 85 1
Опанасенко Всеволод 137 1
Евдокимов Андрей 89 1
Абрамов Сергей 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 157052 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 826 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18234 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1246 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3204 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1872 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1313 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 989 1
Израиль 2785 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 345 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 215 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 487 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1595 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1650 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 741 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55087 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 6
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 4
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 398 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 262 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 1
Опека и попечительство - Федеральный закон 48-ФЗ - Об опеке и попечительстве 97 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5408 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2159 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 601 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 14 1
