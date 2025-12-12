Разделы

Уральские радиостанции Эрика-DMR


СОБЫТИЯ

12.12.2025 Начался суд над гендиректором завода, поставлявшего МВД китайские рации под видом российских 1
26.06.2024 Арестован исполнитель гособоронзаказа, поставлявший зарубежные рации под видом российских 3
06.05.2013 МВД России потратит свыше 538 млн руб. на СВТ и средства радиосвязи 3

СалютДевайсы - Элпитех 34 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 340 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 337 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 124 1
Гранит 54 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5781 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3437 1
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 87 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1151 2
Аналоговые технологии 2838 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32000 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10332 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3535 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1581 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2954 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1828 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1279 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4365 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1397 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 544 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 157 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 103 1
Актив - Рутокен Guardant 64 1
Россия - РФ - Российская федерация 157020 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1618 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 741 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18591 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55092 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5312 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8548 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
РИА Новости 984 1
