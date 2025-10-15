Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184463
ИКТ 14340
Организации 11126
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3516
Системы 26304
Персоны 79268
География 2972
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2731
Мероприятия 873

Гранит


УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором «Концерна Гранит» 1
31.05.2024 «Национальная компьютерная корпорация» подписала стратегические соглашения с «ОКБ Бурстройпроект» и «Концерн Гранит» 1
07.05.2024 Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре 1
18.04.2024 «МегаФон» улучшил связь в Отрадном Самарской области 1
31.10.2023 На портале «Узнай Москву» появился онлайн-гид по БКЛ 1
18.04.2023 В Москве строится завод телеком-«железа» 1
26.10.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» появится новое производство телекоммуникационного оборудования 1
10.06.2022 МТС обеспечил домашними цифровыми сервисами 19 новостроек Новосибирска 1
04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1
01.08.2019 Импортозамещение полицейской радиосвязи обойдется в 7 миллиардов 1
30.07.2019 Концерн «Гранит» разместил корпоративную почту в облаке Cloud4Y 1
02.08.2018 Компания «друга Путина» готова к выпуску 10-килограммовых ноутбуков на «Эльбрусах» 1
16.11.2017 Более 1900 участников приняли участие в бизнес-форуме «1С:ERP» 1
10.08.2017 ДИТ Москвы затеял 30-миллионную тяжбу с другим столичным департаментом 1
11.08.2016 Устройство ЭРА-ГЛОНАСС от «СпейсТим» сертифицировано для установки на школьные автобусы 1
31.05.2016 ЭТП SETonline интегрирована с Единой автоматизированной системой управления закупками Московской области 1
17.12.2015 Сертифицировано устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» с возможностью подключения дополнительных сервисов 1
25.11.2014 «СпейсТим» и ПАЗ протестировали оборудование «ЭРА-ГЛОНАСС» на пассажирском транспорте 1
21.03.2014 Рогозин рассказал, каким будет российский терминатор 1
03.03.2014 Обзор Samsung Galaxy Note Pro 12.2: самый большой и самый дорогой планшет в индустрии? 1
14.06.2013 Контракт МВД РФ на поставку средств радиосвязи достался единственному участнику аукциона 1
06.05.2013 МВД России потратит свыше 538 млн руб. на СВТ и средства радиосвязи 1
04.04.2013 «Гранит» автоматизировал управленческий документооборот на базе «Электронного Дела» 1
05.07.2012 Российский процессор принципиально новой архитектуры уже в производстве 1
24.05.2012 Геологические особенности Венеры: анализ "по-русски" 1
28.07.2011 Фонд «Сколково» поддержит производство мультиклеточных микропроцессоров 1
13.07.2011 Военно-морской салон-2011: над чем работают российские КБ 1
18.01.2010 Средства связи для МВД России на 1 млрд руб.: итоги тендера 1
09.12.2009 МВД РФ потратит на средства связи свыше 1 млрд руб. 1
18.08.2008 Подошвы утюгов: обзор и правила выбора 1
30.07.2008 Nakamichi LUMI 42ED PDP – шик плазмы 1
07.04.2008 «Гранит-Центр» получил лицензию на оказание услуг связи по передаче данных 1
03.04.2008 Программные продукты «Гранит-Центра» теперь совместимы с Vista 1
24.03.2008 Госуслуги в Москве будут предоставляться в режиме «одного окна» 1
19.03.2008 Обзор Overclocked: A History of Violence. Неоправданный эксперимент 1
26.09.2007 Sony: обвал цен на ноутбуки Vaio 1
28.05.2007 Связь-Экспокомм 2007: цирк уехал, бизнес остался 1
15.12.2006 Подтвержден статус "Гранит-Центра" как сертифицированного партнера Microsoft 1
24.11.2006 Riwa заставила зазвучать стены и пол 1
26.09.2006 "Гранит-Центр" расширяет сферу деятельности 1

Публикаций - 54, упоминаний - 54

Гранит и организации, системы, технологии, персоны:

Гранит-Центр НПП 47 10
Базальт СПО - BaseALT 765 5
Microsoft Corporation 25153 4
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 20 3
Концерн Гранит 5 3
Системы документооборота 508 3
Lenovo Motorola 3520 3
Intel Corporation 12485 3
8828 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1189 3
SpaceTeam - СпейсТим 30 3
Будафон Лтд 5 2
Уральские заводы ФПГ 4 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9127 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13894 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 2
Philips 2074 2
ZTE Corporation 769 2
Multiclet - Мультиклет 22 2
Naumen - Наумен 675 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1764 2
Samsung Electronics 10545 2
Huawei 4167 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2239 2
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 2
Google LLC 12153 2
МегаФон 9722 2
Oracle Corporation 6838 2
Spirit DSP - Спирит Корп 475 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 481 2
Ростех - КРЭТ - Компас МКБ АО - Московское конструкторское бюро 12 2
Hancom Group - Hancom Linux Inc 13 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1502 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
Питерская группа связистов 437 1
JVC Kenwood 418 1
Boston Dynamics 40 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - НПО Аврора Концерн 11 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 115 2
ПАЗ - Павловский автобусный завод - Павловский автобус 5 2
МКБ - Московский кредитный банк 611 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 154 2
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 39 1
Ак Барс ХК - Судостроительная Корпорация - ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 8 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
ОЗНА - Производственно-инжиниринговый холдинг - ОЗНА-Инжиниринг 8 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Dixis - Диксис 359 1
ГАЗЭКС - Уральские газовые сети 2 1
Braun GmbH 77 1
Groupe SEB - Tefal 97 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 31 1
Малахит 21 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
РЭПХ - РЭП Холдинг - Российский энергомашиностроительный холдинг - РЭП инжиниринг - Росэлектропром Холдинг 9 1
В2В Energo ЭТП - Центр реновации энергетики - Инжиниринговая компания 12 1
Техносервис 7 1
ERG - ТрансКом 5 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 12 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
Роллтон ТД 11 1
УГМК ОЦМ - Обработка цветных металлов 1 1
Росимущество - КТРВ - Гранит-Электрон Концерн 3 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
Волгабурмаш 4 1
А.Б.Р.Траст 1 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт 14 1
ОКБ Бурстройпроект 2 1
Sony Style 30 1
Бизнес-Волна 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7979 1
Почта России ПАО 2223 1
Евросеть 1417 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3424 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2678 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5168 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3322 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12662 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1976 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5716 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3212 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3094 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 761 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1402 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 533 2
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 211 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 88 1
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 273 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4738 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 522 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2123 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6220 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2903 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1435 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 694 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 656 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 415 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 361 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 417 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3426 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 280 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 32 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 294 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6406 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Электрокабель 10 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 14 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1474 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56034 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71673 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33409 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22463 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13207 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12215 9
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21636 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14551 7
Аналоговые технологии 2824 6
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2196 6
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26853 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21752 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12192 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25699 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28771 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7330 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5880 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10481 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9989 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3896 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3195 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9096 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2929 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22667 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14885 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5086 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8744 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31562 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10097 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25346 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4119 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4372 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14263 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7144 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9481 3
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 454 3
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 86 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10250 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12859 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2848 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3412 4
Microsoft Windows 2000 8662 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1900 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5096 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 506 3
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 2
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 2
NASA Mars Odyssey orbiter 59 2
Merlion iRU Strato - Merlion iRU Агат - Merlion iRU Опал - Merlion iRU AIO - серия моноблоков и МФУ 22 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2399 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1191 2
Google Android 14550 2
Google YouTube - Видеохостинг 2859 2
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 33 2
Samsung Galaxy 986 2
GAiA-X - европейская облачная система 51 2
Гранит-навигатор ГЛОНАСС 9 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1061 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 475 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 50 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Rovio Mobile - Angry Birds 112 1
Xerox DocuCentre - Xerox Document Centre - серия МФУ 51 1
Samsung Super AMOLED 140 1
Актив - Рутокен Guardant 63 1
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 1
Avaya Interaction Center - AIC 16 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Optima Workflow - Optima Document Management 57 1
Groupe SEB - Rowenta DZ 6 1
Apple MacBook Pro 532 1
Росимущество - КТРВ Уран-Э - УРАВ ВМФ - противокорабельная ракета 2 1
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 1
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 1
Microsoft Office Communicator 57 1
ИНОТЕХ - Биллинг.РФ - Platex SoftSwitch 1 1
Christensen Philip - Кристенсен Филип 6 2
Rosing Minik - Розинг Миник 2 2
Смятских Алексей 48 2
Кислов Алексей 4 1
Солонин Виталий 89 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Корюкин Юрий 29 1
Линев Андрей 25 1
Стрельцов Николай 5 1
Зобнина Маргарита 54 1
Мирошников Дмитрий 9 1
Исраелян Ара 8 1
Рысин Леонид 2 1
Хадонова Светлана 14 1
Леонтьев Алексей 11 1
Стыцько Виталий 8 1
Ионин Андрей 10 1
Розенблат Михаил 1 1
Русакова Светлана 2 1
Кокорев Сергей 1 1
Козляев Леонид 1 1
Килин Александр 1 1
Колганова Марина 2 1
Митрохин Станислав 3 1
Ковтуненко Сергей 1 1
Нуралиев Сергей 4 1
Богушов Андрей 1 1
Овчинский Владислав 229 1
Алексеев Вадим 2 1
Подоплекин Юрий 1 1
Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
Сидоренков Александр 3 1
Мейлихов Евгений 4 1
Борисенко Николай 2 1
Лукин Николай 1 1
Югай Виктор 54 1
Базилевский Александр 1 1
Гостев Сергей 1 1
Демьян Бедный - Придворов Ефим 6 1
Артанова Елена 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45249 20
Земля - планета Солнечной системы 10596 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5321 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53200 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18367 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17961 4
Европа 24560 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14430 4
Япония 13489 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7990 4
Германия - Федеративная Республика 12895 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13519 3
Дания - Королевство 1316 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 891 3
США - Южная Каролина 97 2
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 148 2
Беларусь - Белоруссия 5983 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4220 2
Китай - Пекин - Beijing 1036 2
Франция - Французская Республика 7959 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 2
Солнечная система - Solar system 2539 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1549 2
Украина 7757 2
Индия - Bharat 5637 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3028 2
Исландия 247 2
Сатурн - Титан (спутник) 498 1
Дания - Гренландия 142 1
Уран - планета Солнечной системы 545 1
Индийский океан 160 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 1
Россия - СЗФО - Ладожское озеро - Свирь - Ладога - Немо - Валаам - Валаамский архипелаг 32 1
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 32 1
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 58 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Игора 5 1
Россия - ПФО - Самарская область - Кинель-Черкассы 6 1
Россия - ПФО - Самарская область - Кинель 24 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2885 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54339 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20029 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31385 11
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5217 7
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3764 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25584 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5531 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50673 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5966 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6285 4
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 613 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2564 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2151 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3667 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17194 3
Энергетика - Energy - Energetically 5441 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8447 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1315 3
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 464 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1429 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 650 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8859 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5191 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11600 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 881 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5829 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6256 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11341 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14825 2
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 55 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1365 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7938 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5897 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6281 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2826 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1141 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4291 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1027 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 647 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10557 2
New Scientist 1448 2
Universe Today 34 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11379 2
Geophysical Research Letters 31 1
Nature Geoscience 21 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1061 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 301 1
ComNews - Медиа-бизнес 132 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
Российская газета 274 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8319 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3698 1
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
РАН - ИЭФБ - Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 2 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 51 1
РАН ГЕОХИ - Институт Геохимии и Аналитической Химии имени В.И. Вернадского 6 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
РАН - Российская академия наук 1983 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 654 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 951 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 167 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 275 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
Docflow 147 3
Связь-Экспокомм 113 1
ИнфоКом 116 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1250 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393020, в очереди разбора - 732237.
Создано именных указателей - 184463.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще