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Смятских Алексей


04.09.2019 Российская компания объявила о запуске умных часов с ГЛОНАСС через 4 дня после ареста руководства 4
19.12.2016 Устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» испытаны на автомобиле в коммерческой эксплуатации 1
09.11.2016 «Спейстим» оснастил ГЛОНАСС/GPS терминал мониторинга транспорта поддержкой Iridium 1
11.08.2016 Устройство ЭРА-ГЛОНАСС от «СпейсТим» сертифицировано для установки на школьные автобусы 1
11.07.2016 Телематический терминал «Гранит-навигатор-6.18 ЭРА» сертифицирован на соответствие требованиям Таможенного союза 1
17.12.2015 Сертифицировано устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» с возможностью подключения дополнительных сервисов 2
02.10.2014 Оборудование «ЭРА-ГЛОНАСС» тестируется совместно с автопроизводителем MAN 1
15.05.2014 В Москве запустят скоростные трамваи с ГЛОНАСС 1
17.01.2014 Выручка «СпейсТим холдинга» по итогам 2013 г. превысила 700 млн руб. 1
21.02.2013 Навигационно-информационный центр возьмет под контроль передвижение транспорта Магаданской области 1
01.02.2013 32% компаний считают М2М ключевой технологией 1
19.12.2012 ГЛОНАСС-оборудование «М2М телематики» интегрировано в технику Liebherr 1
26.11.2012 К 1 декабря 2012 г. весь транспорт скорой медицинской помощи будет оснащен оборудованием ГЛОНАСС 1
07.09.2012 «НИС» расширил партнерскую сеть 1
22.08.2012 До конца года на дорогах Москвы появятся еще 263 троллейбуса, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС 1
18.06.2012 Группа компаний «НИС-М2М» планирует увеличить выручку в нефтегазовом секторе до 1 млрд руб. 1
24.05.2012 «М2М телематика» выпустила ГЛОНАСС-терминал с поддержкой Wi-Fi 1
12.05.2012 Партнерская сеть группы компаний «НИС-М2М» объединила все регионы РФ 1
22.03.2012 Подписано соглашение о развитии навигационных технологий ГЛОНАСС в Сибири 1
24.02.2012 В России создано единое ГЛОНАСС пространство для мониторинга опасных грузов 1
21.12.2011 В Индии развернут производство российского ГЛОНАСС-оборудования 1
01.11.2011 «М2М телематика» разработала собственную ГИС-платформу 1
19.10.2011 «М2М телематика» расширяет сферу применения М2М-услуг 1
01.09.2011 «Сибирская Сервисная Компания» внедрила ГЛОНАСС-решения «М2М телематики» 1
08.08.2011 «М2М телематика» выпустила бюджетное оборудование ГЛОНАСС для мониторинга и управления транспортом 1
28.07.2011 «М2М телематика» открыла сервисные центры в Кемерово и Томске 1
09.06.2011 Поставщик ГЛОНАСС-терминалов РНТ за год увеличил поставки в госсектор в 10 раз 1
01.06.2011 «М2М Телематика» уволила главного конструктора 1
12.05.2011 Объем продаж «М2М телематики» в первом квартале вырос в 1,6 раза 1
05.05.2011 За российским транспортом будет следить ГЛОНАСС-оборудование из США 1
26.04.2011 GPS станет точнее в 10 раз. ГЛОНАСС не боится 1
04.04.2011 Госсектор и СМБ распробовали ГЛОНАСС 1
16.03.2011 Возможности технологий ГЛОНАСС протестировали на военной технике 1
14.03.2011 В Тамбове появились «Умные остановки» 2
11.03.2011 В «Газпром добыча Астрахань» внедрена система мониторинга транспорта на базе ГЛОНАСС 1
09.02.2011 Автобусы и фуры без ГЛОНАСС решили штрафовать на 50 тыс. рублей 1
04.02.2011 «М2М телематика» разработала стандарты внедрения ГЛОНАСС на транспорте 1
19.01.2011 ГЛОНАСС-интегратор АФК «Системы» вырос в 2 раза 1
29.11.2010 Водители автобусов будут отлавливать угонщиков с помощью ГЛОНАСС 1
21.09.2010 «М2М телематика» продемонстрировала систему обеспечения безопасности пассажирских перевозок 2

Публикаций - 47, упоминаний - 58

Смятских Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

М2М телематика 165 34
SpaceTeam - СпейсТим 29 6
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 1
ГЛОНАСС АО 82 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 1
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 16 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
MEMS - Microelectromechanical systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы 15 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 4
Shturmann Navigation 44 2
ST Flagman Web 1 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 1
SpaceTeam ST Connect 1 1
SpaceTeam ST Matix 2 1
Кузнецов Андрей 30 1
Платонов Андрей 6 1
Григорьева Евгения 57 1
Нечаев Иван 57 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Украина 3398 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - Ижевск 310 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Индия - Республика 2181 1
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Россия - Калужская область 575 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 14 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
CNews Analytics 1991 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768052, в очереди разбора - 671737.
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