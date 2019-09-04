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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Смятских Алексей
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Публикаций - 47, упоминаний - 58
Смятских Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
|Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
|Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
|ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
|ТНК-ВР Холдинг 148 1
|ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
|Кузнецов Андрей 30 1
|Платонов Андрей 6 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Нечаев Иван 57 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768052, в очереди разбора - 671737.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768052, в очереди разбора - 671737.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru