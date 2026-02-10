Разделы

Тарасов Дмитрий


СОБЫТИЯ


10.02.2026 У люксембургской компании отобрали в пользу российского государства три патента на нанотрубки, используемые в электронике 1
23.10.2025 «Роснано», «Интеррос» и «Т-Инвестиции» проведут токенизацию энергетического объекта 1
29.07.2025 Партнерство с OCS сделает телеком-оборудование Torus Systems доступнее в регионах 1
20.06.2024 В России пишут ПО для управления крупным рогатым скотом на замену иностранному софту 1
27.03.2024 Литий-ионные накопители для новейшего электровоза ЭМКА2 прошли приемочные испытания 1
24.07.2020 YUMA стала дистрибьютором бренда Sonos 1
09.11.2016 «Спейстим» оснастил ГЛОНАСС/GPS терминал мониторинга транспорта поддержкой Iridium 1
29.05.2013 Бывший министр ИТ и связи Челябинской области возглавил региональный Минздрав 1
17.07.2012 Обнаружен самый молодой ИТ-директор российского региона 1
02.02.2012 Компьютеры HP будут продаваться в России с предустановленными играми от Alawar 1
01.02.2012 12 марта в Москве состоится международная мобильная конференция #MBLT12 1
26.05.2011 ЮУрГУ внедрил образовательную платформу «Персональный виртуальный компьютер» на базе облачных вычислений 1
11.11.2010 Объединение российских инициатив в области безопасного интернета – на выставке InfoSecurity Russia’2010 1

