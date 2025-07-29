Партнерство с OCS сделает телеком-оборудование Torus Systems доступнее в регионах

ИТ-дистрибьютор OCS и российская компания «Окос Интеллект», разрабатывающая телеком-оборудование под брендом Torus Systems, подписали соглашение о сотрудничестве. Решения вендора станут доступнее в регионах за счет добавления новых каналов поставок — распределенной партнерской сети OCS, региональных офисов и электронной B2B-площадки дистрибьютора. Об этом CNews сообщили представители OCS.

В портфель OCS вошли портативные PoE-инжекторы Torus Systems — инженерные инструменты для быстрого и безопасного запуска сетевых устройств в полевых условиях. Устройства работают от стандартного аккумулятора для электроинструмента, подают питание и данные по одному кабелю, совместимы с активным PoE IEEE 802.3 af/at (36-50 В) и пассивным PoE 24-30 В, что позволяет запускать камеры, точки доступа и другое оборудование без подключения к сети 220 В.

Благодаря партнерству продукция вендора станет доступна широкой партнерской сети OCS через онлайн и офлайн-каналы: свыше 7 тыс. дилеров и интеграторов смогут приобретать устройства Torus Systems на B2B-портале, а также в региональных офисах дистрибьютора, которые располагаются в 23 городах России. Таким образом, оборудование бренда станет ближе к пользователям портативных PoE-инжекторов — организациям, работающим в полевых условиях.

«Сотрудничество OCS и «Окос Интеллект» расширит присутствие телекоммуникационного бренда Torus Systems в российских регионах. Решения вендора будут интересны игрокам ИТ-рынка, поскольку позволяют упростить работы в полевых условиях — устройства устойчивы к падениям с высоты и могут использоваться в монтажных перчатках, что очень важно с точки зрения безопасности конечных пользователей», — отметил Александр Маликов, директор департамента систем связи OCS.

«Надежность и простота — два принципа, по которым мы проектировали устройство. Его задача — сократить время на монтаж, устранить перетаскивание лишних кабелей и снизить риски при работе в сложных условиях. PoE-инжекторы уже доказали свою эффективность при развертывании сетей видеонаблюдения, на строительных площадках и пр.», — сказал Дмитрий Тарасов, исполнительный директор «Окос Интеллект».