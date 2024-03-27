Литий-ионные накопители для новейшего электровоза ЭМКА2 прошли приемочные испытания

Литий-ионные накопители энергии, созданные группой компаний «ТехноСпарк» для первого в истории российского транспортного машиностроения маневрового гибридного контактно-аккумуляторного электровоза ЭМКА2, успешно прошли приемочные испытания. Приемочная комиссия, в которую входили представители РЖД, Трансмашхолдинга, Новочеркасского электровозостроительного завода, компаний «Приводная техника», КСК СП и ВЭлНИИ, отметила соответствие заявленным характеристикам и рекомендовала начать серийное производство накопителей НЭ-288-870.

Накопитель, устанавливаемый на локомотив, имеет номинальную мощность 288 А·ч, его полезная энергоемкость 200 кВт·ч. Срок службы, в зависимости от условий эксплуатации, составляет до 10 лет.

«Среди конструкционных особенностей накопителя особо стоит отметить его морозоустойчивость. Батареи гарантировано работают при температурах окружающего воздуха до -40°С. Накопитель и тяговая система ЭМКА2 позволяют без подключения к контактной сети провести состав массой до двух тысяч тонн на расстояние до 14 км. Локомотив без поезда способен пройти за счет питания от батареи до 100 км. Замена дизельных маневровых тепловозов на ЭМКА2 не только снизит уровень выбросов и акустического загрязнения на вокзалах и железнодорожных депо. Сократятся и текущие эксплуатационные расходы — до 60%», – сказал лидер направления накопления энергии компании «ТехноСпарк» Дмитрий Тарасов.

ЭМКА2 предназначен для работы в депо и на пассажирских вокзалах крупных станций, где по экологическим соображениям нежелательно использование дизельных двигателей. Также локомотив может эксплуатироваться на внутренних сетях промышленных предприятий. Электровоз способен работать от контактной сети или от бортового накопителя энергии. Он может заряжаться от контактной сети через штатные токоприемники 3кВ (как в движении, так и на стоянке) или от общепромышленных источников электроэнергии. Специальная зарядная инфраструктура для локомотива не требуется.