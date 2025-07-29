«Окос Интеллект» — российская технологическая компания, основанная в 2024 году. Под брендом Torus Systems разрабатываются и производятся портативные PoE-инжекторы, L3 управляемые коммутаторы с неблокируемой архитектурой, поддержкой PoE, встроенным LTE-модемом и модулем eSIM, собственная операционная система и система управления устройствами.