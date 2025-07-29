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Torus Systems Окос Интеллект
«Окос Интеллект» — российская технологическая компания, основанная в 2024 году. Под брендом Torus Systems разрабатываются и производятся портативные PoE-инжекторы, L3 управляемые коммутаторы с неблокируемой архитектурой, поддержкой PoE, встроенным LTE-модемом и модулем eSIM, собственная операционная система и система управления устройствами.
УПОМИНАНИЯ
|29.07.2025
|Партнерство с OCS сделает телеком-оборудование Torus Systems доступнее в регионах 2
Torus Systems и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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