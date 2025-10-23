Разделы

«Роснано», «Интеррос» и «Т-Инвестиции» проведут токенизацию энергетического объекта

«Роснано», «Интеррос» и «Т-Инвестиции» представили проект токенизации перспективного энергетического объекта в Арктике, он будет реализован в 2026 году. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Впервые в России денежные потоки от энергоснабжения будут преобразованы в энерготокены — цифровые финансовые активы. Инвесторы получат доступ к уникальному финансовому активу и возможность участия в доходе от энергосервисного бизнеса группы «Роснано», обеспеченного долгосрочными контрактами на поставку электроэнергии одной из крупнейших производственных компаний в России.

Энерготокены будут предложены российским квалифицированным инвесторам — клиентам «Т-Инвестиций», выпуск состоится на ЦФА-платформе «Атомайз» (входит в экосистему «Т-Банка»).

Дмитрий Тарасов, председатель совета директоров управляющей компании «Роснано»: «Токенизация энергетической инфраструктуры открывает путь к реализации принципиально новой модели государственно-частного партнерства, где цифровые финансовые активы становятся инструментом привлечения внебюджетных инвестиций в инфраструктуру. Успешная реализация пилота позволит тиражировать данную модель на другие стратегические объекты энергетики по всей России. Проект реализуется при методологической поддержке профильных ведомств и может стать основой для формирования нового сегмента финансового рынка — цифровых активов, обеспеченных энергетической инфраструктурой».

Сергей Батехин, генеральный директор «Интерроса»: «Интеррос стоял у истоков развития цифровых финансовых активов в России. Сегодня это одно из основных направлений экосистемы, которое компания активно поддерживает. «Интеррос» приветствует новые перспективные проекты в области ЦФА».

undefined

Станислав Близнюк, глава «Т-Банка»: «Энерготокены — это новый класс инвестиционных инструментов. Для инвесторов это возможность доступа к доходу от конкретного энергетического объекта, а также инструмент диверсификации портфеля, который имеет низкую корреляцию с фондовым рынком и в случае макроэкономической неопределенности может оставаться эффективным инструментом сохранения средств».

Алексей Илясов, генеральный директор «Атомайз»: «Мы рады быть частью проекта, который задает новый отраслевой стандарт финансирования энергетики через цифровые финансовые активы в России. В перспективе, после внесения поправок в законодательстве, энерготокены могли бы стать не только инвестиционным инструментом, но и эквивалентом киловатта энергии и даже средством платежа за жилищно-коммунальные услуги».

