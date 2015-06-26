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Контрабаев Артур


26.06.2015 ЕЦПиБ доказали свою эффективность в обеспечении прозрачности ЖКХ 1
18.06.2015 Биллинговые центры «УЭК» заработают в более чем в 30 регионах 1
15.06.2015 Туляки смогут оформить через интернет компенсацию за присмотр и уход за детьми 1
11.06.2015 Тульская область сэкономит около 58 млн руб в год благодаря безналичной оплате проезда 1
29.05.2015 CNews приглашает на конференцию. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
28.05.2015 Технологии УЭК на транспорте могут стать федеральным стандартом 1
26.05.2015 В Тульской области презентовали новую версию портала «Культурный навигатор» 1
30.04.2015 Жителям Тульской области стали доступны 8 новых электронных услуг 1
14.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
10.04.2015 Аналитики сравнили доходы и автомобили ИТ-чиновников 1
03.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
02.04.2015 В Тульской области на базе портала «Открытый регион» запущен проект «Краудсорсинг» 1
02.04.2015 Министр Тульской области об УЭК, ГИС ЖКХ и ИТ на транспорте 8
19.03.2015 Портал управления Тульской областью «Открытый регион» подключился к ЕСИА 1
12.03.2015 Жители Тульской области смогут зарегистрироваться на портале госуслуг в медучреждениях региона 1
06.03.2015 В Тульской области появилась система sms-оповещения участников судебных процессов 1
05.03.2015 Число жителей Тульской области, зарегистрированных в ЕСИА, превысило 100 тыс. 1
27.02.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
26.02.2015 Тульский портал госуслуг расширил период подачи заявления на регистрацию брака до 6 месяцев 1
19.02.2015 В Тульской области запустили электронный реестр детей-сирот 1
12.02.2015 Правительство Тульской области представило план информатизации здравоохранения региона в 2015 г. 5
05.02.2015 В 2015 г. в Тульской области будут работать 36 МФЦ 4
23.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
21.01.2015 «Открытый регион» решит еще больше проблем туляков 1
15.01.2015 В Тульской области завершено создание системы автоматизации кадровых процессов 1
26.12.2014 Портал «Открытый регион» решил более 4000 проблем туляков 1
19.12.2014 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
18.12.2014 Тульская область будет обеспечена высокоскоростным интернетом 1
09.12.2014 Для Министерства образования Тульской области создана централизованная бухгалтерия 1
18.11.2014 Тульские МФЦ начали регистрацию жителей в ЕСИА 1
13.11.2014 Тульские органы исполнительной власти связали IP-телефонией 1
06.11.2014 В Тульской области создаётся единое геоинформационное пространство 1
31.10.2014 Деятельность муниципалитетов Тульской области теперь автоматизирована 1
29.10.2014 В Тульской области разработана система управления объектами госсобственности 1
28.10.2014 В Тульской области опубликовано более 500 наборов открытых данных 1
23.10.2014 Жители Тульской области могут узнать о задолженностях через интернет 1
29.09.2014 В Тульской области создан облачный кадастр отходов 1
26.09.2014 Портал госуслуг Тульской области расширил список предоставляемых услуг 1
17.09.2014 Мобильные приложения для туляков набирают популярность 1
18.08.2014 Некоммерческие организации Тульской области получили собственный портал 1

Публикаций - 66, упоминаний - 113

Контрабаев Артур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
АйТи 752 3
3761 2
Siemens AG - Сименс Россия 665 2
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 2
InterSystems - ИнтерСистемз 73 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Yandex - Яндекс 4101 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Microsoft Corporation 11127 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
Армада 277 1
IBM 3551 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Brocade Communications Systems 142 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 12 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ЕС-лизинг 13 2
Евросеть 889 1
Единая транспортная карта 12 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 107 1
Lexus 36 1
Мострансавто 59 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 3
Федеральное казначейство России 766 3
Росимущество - Управления информационных технологий 11 2
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 2
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
Правительство Москвы 653 1
Правительство Самарской области 48 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Правительство РФ 2207 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Куликово поле - Музей-заповедник 3 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 14 1
Правительство Чувашской Республики 15 1
Правительство Вологодской области - Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области 7 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Правительство Московской области 48 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 4
Открытый регион 23 4
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 13 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
Apple iOS 5742 6
Google Android 10751 6
Яндекс.Народная карта 28 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 3
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 1
РИСЗ ТО - Региональной информационной системы здравоохранения Тульской области 2 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Громов Иван 96 5
Шадаев Максут 384 5
Лысенко Эдуард 209 5
Никуличев Андрей 43 5
Бойко Елена 151 5
Стрельцов Андрей 53 5
Четвернин Алексей 651 5
Оголь Елена 24 5
Дюбанов Анатолий 86 5
Клементьев Андрей 18 5
Казарин Станислав 100 5
Ермолаев Артем 340 4
Соколов Олег 51 4
Петрушин Андрей 64 3
Авербах Владимир 121 3
Холодняков Юрий 15 3
Звягина Наталья 64 3
Левашов Александр 88 3
Бородин Андрей 31 3
Власов Сергей 76 3
Хоробрых Андрей 11 3
Лопаткин Герман 102 3
Елистратов Николай 90 3
Козырев Алексей 270 3
Фомичев Олег 107 3
Прокошев Андрей 30 3
Матвеева Татьяна 83 3
Нестеренко Татьяна 36 3
Нечепоренко Юрий 25 3
Федулов Владислав 58 3
Евраев Михаил 222 3
Абызов Михаил 64 3
Гуральников Сергей 161 3
Попов Алексей 317 2
Кесельбренер Леонид 49 2
Рудычева Наталья 81 2
Шмид Александр 18 2
Макаров Владимир 52 2
Засыпкин Дмитрий 7 2
Разумовский Дмитрий 70 2
Россия - Российская федерация - РФ 57544 22
Россия - Тульская область 753 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 9
Россия - Красноярский край 667 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
Россия - Самарская область 564 6
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 5
Россия - Волгоградская область 399 4
Россия - Челябинская область 659 4
Россия - Республика Мордовия 388 4
Россия - Тюменская область 584 4
Россия - Калужская область 574 4
Россия - Краснодарский край 915 4
Россия - Владимирская область 368 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Россия - Вологодская область 317 4
Европа Западная 616 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 3
Россия - Тула 181 3
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 3
Россия - Кировск - Кировская область 304 3
Россия - Иркутская область 547 3
Россия - Новосибирская область 817 3
Россия - Ростовская область 864 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 3
Россия - Свердловская область 807 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
Россия - Омская область 384 2
Россия - Орловская область 134 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 2
Россия - Саратовская область 344 2
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 2
Россия - Воронежская область 398 2
Россия - Пермь 741 2
Россия - Костромская область 230 2
Россия - Астраханская область 371 2
Россия - Новочебоксарск 24 1
Россия - Калининградская область 539 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 4
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
Великая Отечественная война 123 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 5
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1991 2
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765760, в очереди разбора - 669446.
Создано именных указателей - 46354.
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