Контрабаев Артур

ЕЦПиБ доказали свою эффективность в обеспечении прозрачности ЖКХ 1

Туляки смогут оформить через интернет компенсацию за присмотр и уход за детьми 1

Тульская область сэкономит около 58 млн руб в год благодаря безналичной оплате проезда 1

Технологии УЭК на транспорте могут стать федеральным стандартом 1

Жителям Тульской области стали доступны 8 новых электронных услуг 1

Жители Тульской области смогут зарегистрироваться на портале госуслуг в медучреждениях региона 1

Тульский портал госуслуг расширил период подачи заявления на регистрацию брака до 6 месяцев 1

В Тульской области завершено создание системы автоматизации кадровых процессов 1

Тульская область будет обеспечена высокоскоростным интернетом 1

Для Министерства образования Тульской области создана централизованная бухгалтерия 1

Тульские МФЦ начали регистрацию жителей в ЕСИА 1

В Тульской области создаётся единое геоинформационное пространство 1

Деятельность муниципалитетов Тульской области теперь автоматизирована 1

В Тульской области разработана система управления объектами госсобственности 1

В Тульской области опубликовано более 500 наборов открытых данных 1

Жители Тульской области могут узнать о задолженностях через интернет 1

В Тульской области создан облачный кадастр отходов 1

Портал госуслуг Тульской области расширил список предоставляемых услуг 1

Мобильные приложения для туляков набирают популярность 1