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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Контрабаев Артур
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Публикаций - 66, упоминаний - 113
Контрабаев Артур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Громов Иван 96 5
|Шадаев Максут 384 5
|Лысенко Эдуард 209 5
|Никуличев Андрей 43 5
|Бойко Елена 151 5
|Стрельцов Андрей 53 5
|Четвернин Алексей 651 5
|Оголь Елена 24 5
|Дюбанов Анатолий 86 5
|Клементьев Андрей 18 5
|Казарин Станислав 100 5
|Ермолаев Артем 340 4
|Соколов Олег 51 4
|Петрушин Андрей 64 3
|Авербах Владимир 121 3
|Холодняков Юрий 15 3
|Звягина Наталья 64 3
|Левашов Александр 88 3
|Бородин Андрей 31 3
|Власов Сергей 76 3
|Хоробрых Андрей 11 3
|Лопаткин Герман 102 3
|Елистратов Николай 90 3
|Козырев Алексей 270 3
|Фомичев Олег 107 3
|Прокошев Андрей 30 3
|Матвеева Татьяна 83 3
|Нестеренко Татьяна 36 3
|Нечепоренко Юрий 25 3
|Федулов Владислав 58 3
|Евраев Михаил 222 3
|Абызов Михаил 64 3
|Гуральников Сергей 161 3
|Попов Алексей 317 2
|Кесельбренер Леонид 49 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Шмид Александр 18 2
|Макаров Владимир 52 2
|Засыпкин Дмитрий 7 2
|Разумовский Дмитрий 70 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 5
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765760, в очереди разбора - 669446.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765760, в очереди разбора - 669446.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru