Программный комплекс «БФТ.Имущество» (предыдущее наименование – SAUMI-WEB) – это автоматизированная система, обеспечивающая учёт и управление государственной и муниципальной собственностью с возможностью адаптации к требованиям регионального и местного законодательства. Основные пользователи решения – региональные и муниципальные органы власти по управлению имуществом, балансодержатели и подотчетные организации. Система позволяет организовать единое информационное пространство для всех участников процесса управления имуществом. Её применение помогает организовать централизованное управление земельно-имущественным комплексом в масштабах всего региона.