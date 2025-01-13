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Ростелеком БФТ-Холдинг БФТ.Имущество Saumi


Программный комплекс «БФТ.Имущество» (предыдущее наименование – SAUMI-WEB) – это автоматизированная система, обеспечивающая учёт и управление государственной и муниципальной собственностью с возможностью адаптации к требованиям регионального и местного законодательства. Основные пользователи решения – региональные и муниципальные органы власти по управлению имуществом, балансодержатели и подотчетные организации. Система позволяет организовать единое информационное пространство для всех участников процесса управления имуществом. Её применение помогает организовать централизованное управление земельно-имущественным комплексом в масштабах всего региона.


13.01.2025 БФТ-Холдинг в 2024 году: масштабные проекты, новые корпоративные клиенты, расширение партнерской сети и рост команды 1
08.04.2024 «БФТ-Холдинг» расширил функциональность автоматизированной системы управления государственным и муниципальным имуществом Ленинградской области 1
23.11.2023 «БФТ-холдинг» автоматизировал процесс выявления правообладателей объектов недвижимости в Омской области 1
23.11.2023 БФТ-Холдинг автоматизировал процесс выявления правообладателей объектов недвижимости в Омской области 1
28.11.2022 «БФТ-холдинг» модернизировал систему «БФТ.имущество» 1
17.08.2022 «БФТ-холдинг» автоматизирует процессы управления земельно-имущественным комплексом Красноярского края 1
22.10.2021 БФТ представила программный комплекс для управления имуществом SAUMI 4.11 1
19.02.2021 БФТ внедрила личный кабинет балансодержателя в системе управления госимуществом Ульяновской области 2
09.09.2016 Ряд решений БФТ вошли в Реестр российского ПО 1
20.05.2016 Руководство Чечни о внедрении Saumi: программа позволила выявить резервы для пополнения местных бюджетов 1
23.03.2015 Систему управления госимуществом Saumi выбрали в 75 регионах страны 1
12.02.2015 Пермский край использует российскую комплексную систему учета и управления земельно-имущественными ресурсами 1
05.02.2015 Пермский край использует российскую комплексную систему учета и управления земельно-имущественными ресурсами 1
29.10.2014 В Тульской области разработана система управления объектами госсобственности 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 13
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 1
Ростелеком 9700 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Почта России ПАО 2112 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 6
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 1
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