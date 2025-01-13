Ростелеком БФТ-Холдинг БФТ.Имущество Saumi
Программный комплекс «БФТ.Имущество» (предыдущее наименование – SAUMI-WEB) – это автоматизированная система, обеспечивающая учёт и управление государственной и муниципальной собственностью с возможностью адаптации к требованиям регионального и местного законодательства. Основные пользователи решения – региональные и муниципальные органы власти по управлению имуществом, балансодержатели и подотчетные организации. Система позволяет организовать единое информационное пространство для всех участников процесса управления имуществом. Её применение помогает организовать централизованное управление земельно-имущественным комплексом в масштабах всего региона.
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 13
|HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 1
|Ростелеком 9700 1
|OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
|Почта России ПАО 2112 1
|Цуканов Денис 12 2
|Кадыров Рамзан 18 1
|Медведева Екатерина 2 1
|Контрабаев Артур 70 1
|Вайсман Григорий 5 1
|Кадыров Ислам 2 1
|Путин Владимир 3171 1
|Черненко Алексей 1 1
|Тоноян Маринэ 1 1
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