«БФТ-холдинг» модернизировал систему «БФТ.имущество»

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, модернизировал программный комплекс «БФТ.имущество». В системе реализован модуль «Интеграция с Госпочтой», который позволяет отправлять корреспонденцию арендаторам в электронном виде, а также подсистема выявления правообладателей ранее учтенных объектов. Новые функциональные возможности позволят заказчикам упростить взаимодействие с арендаторами и владельцами имущества, а также автоматизировать ряд трудоемких бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

Программный комплекс «БФТ.имущество» (предыдущее наименование – SAUMI-WEB) – это автоматизированная система, обеспечивающая учет и управление государственной и муниципальной собственностью с возможностью адаптации к требованиям регионального и местного законодательства. Основные пользователи решения – региональные и муниципальные органы власти по управлению имуществом, балансодержатели и подотчетные организации. Система позволяет организовать единое информационное пространство для всех участников процесса управления имуществом. Ее применение помогает организовать централизованное управление земельно-имущественным комплексом в масштабах всего региона.

В рамках проекта по модернизации решения были реализованы новые программные сервисы – обмен данными с «Почтой России», а также подсистема выявления правообладателя ранее учтенных объектов. Первой частью проекта по модернизации системы стала возможность обмена данными с «Почтой России». Так, в системе «БФТ.имущество» был реализован модуль «Интеграция с Госпочтой», который работает в связке с сервисом «Электронное заказное письмо» «Почты России». Благодаря модулю, пользователи решения теперь могут выполнять массовую подготовку и отправку писем в электронном виде, а также реализовать автоматическое отслеживание доставки и вручения отправленных писем адресату.

Предпосылкой разработки модуля стала практика ведения документооборота, сложившаяся в данной сфере. Так, общий объем заказной корреспонденции, связанный с управлением имуществом во всех муниципальных образованиях, составляет сотни тысяч писем в год только в одном субъекте России. Основные категории писем, требующие массовой рассылки – это ежегодные уведомления об индексации арендной платы, претензионные письма с необходимостью погашения задолженности, а также квитанции на оплату. Весь этот поток документации зачастую готовится на бумажном носителе, что влечет за собой значительные затраты на расходные материалы. Помимо этого, при текущем бизнес-процессе сотрудники ведомств вручную готовят письма и передают их в «Почту России», что требует дополнительного времени на подготовку и оформление всей корреспонденции.

Новая возможность в системе «БФТ.имущество» поможет сотрудникам региональных и муниципальных органов власти готовить и передавать письма в АО «Почта России» сразу в электронном формате. В системе реализована пакетная обработка писем, при помощи которой пользователь может выделить перечень нужных договоров и запустить по ним массовую операцию. Например, для такого бизнес-сценария, как расчет индексации, система сформирует печатную форму и создаст уведомление для арендодателя в формате PDF. На основе этих данных в несколько кликов автоматически сформируются тысячи электронных писем, которые после подписания можно будет передать в «Почту России». Далее, те арендаторы, которые пользуются услугами доставки электронных писем «Госпочта» на портале «Госуслуги», автоматически получат электронные уведомления от арендодателя в своем личном кабинете на ЕПГУ. Те контрагенты, которые не пользуются «Госпочтой», получат письма стандартным способом – в бумажном виде.

Еще одно новшество в системе «БФТ.имущество» – реализация подсистемы выявления правообладателей ранее учтенных объектов. Предпосылкой к разработке подсистемы стал ФЗ №518, который обязывает органы местного самоуправления регионов проводить работу по выявлению владельцев объектов недвижимости и направлении в орган регистрации прав собственности соответствующую информацию. Сегодня невозможно приобрести недвижимость, не зарегистрировав изменения права собственности в Росреестре, однако такая норма закона вступила в силу только с 1 января 1998 г. По данным экспертов, в России находятся миллионы объектов, право собственности на которые возникло еще до этого периода, однако собственники не зарегистрировали свое право собственности.

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Новая подсистема помогает вести реестр ранее учтенных объектов недвижимости, импортировать данные, полученные от ФНС и Росреестра и готовить пул объектов, по которым необходимо провести мероприятия по выявлению правообладателей. Система позволит направлять запросы о таких сведениях также в МВД, ЗАГС, ПФР, ФНС и нотариусам. Все это поможет органам госвласти собрать необходимую информацию о том, где располагаются и кому принадлежат земельные участки и другие объекты недвижимости, а также направить необходимый комплект документов в Росреестр для внесения во ФГИС ЕГРН.

«Централизация процессов управления государственной и муниципальной собственностью – важная задача, которую ставит перед собой регион на пути цифровой трансформации. Развитие специализированных информационных систем может помочь в решении этой задачи. Программный комплекс “БФТ.имущество” гармонично вписывается в ИТ-инфраструктуру органа госвласти и помогает вести полноценный учет имущества и всех операций, связанных с ним. Решение способствует оптимизации использования ресурсов, задействованных в процессах управления государственным имуществом, и представляет специалистам надежные инструменты сбора и анализа информации», - сказал Григорий Вайсман, директор Дирекции управления активами «БФТ-холдинга».

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Сегодня за спиной БФТ-Холдинга более 6000 реализованных проектов, 25 лет работы и участие в более 10 масштабных ИТ-проектах, среди которых проект по развитию Национальной системы управления данными (Единая информационная платформа и Витрины данных) Минцифры России, обеспечение эксплуатации информационных систем, автоматизирующих основную деятельность ФСС РФ, ряд проектов по модернизации портала «Работа в России» и создание подсистемы электронного кадрового документооборота для Роструда.