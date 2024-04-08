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«БФТ-Холдинг» расширил функциональность автоматизированной системы управления государственным и муниципальным имуществом Ленинградской области

Завершен этап развития Автоматизированной информационной системы управления имуществом Ленинградской области (ГИС «АИС УИ ЛО»). Теперь в ней появились подсистемы «Личный кабинет арендатора» и «Публичный реестр». Данные подсистемы предназначены для упрощения взаимодействия граждан и организаций с органами государственной и муниципальной власти Ленинградской области, ответственными за управление государственным и муниципальным имуществом.

ГИС «АИС УИ ЛО» Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ) предназначена для эффективной комплексной автоматизации процессов управления государственным и муниципальным имуществом. Система разработана на основе решения «БФТ.Имущество» и на сегодняшний день зарегистрирована в реестре государственных информационных систем Ленинградской области. К ней подключены специалисты всех органов исполнительной власти и местного самоуправления, ответственные за работу в области земельно-имущественных отношений, а также сотрудники подведомственных организаций – всего более 800 пользователей. Система поддерживает все основные бизнес-процессы по учету имущества и обеспечивает юридически значимый документооборот.

Завершился проект развития Автоматизированной информационной системы управления имуществом Ленинградской области. В системе созданы подсистемы «Личный кабинет арендатора» и «Публичный реестр». Проект реализовали специалисты «БФТ-Холдинга».

В «Личном кабинете арендатора» граждане и организации могут просматривать информацию о заключенных договорах, получать различные уведомления о наступлении срока оплаты, появлении задолженности и т.д., а также формировать квитанции для оплаты.

Вход пользователей в «Личный кабинет арендатора» осуществляется посредством авторизации через «Госуслуги». Кроме того, «Личный кабинет арендатора» интегрирован с мобильным приложением «Госключ», благодаря этому граждане могут подписать необходимый договор аренды и дополнительные соглашения дистанционно с помощью телефона или планшета.

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Новая подсистема «Публичный реестр» в составе АИС УИ ЛО позволяет выполнять выгрузку информации из системы об объектах реестров государственного имущества Ленинградской области и муниципального имущества муниципальных образований Ленинградской области по заданным параметрам. Это даёт возможность всем заинтересованным лицам просматривать информацию об объектах имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Пользователь может открыть карточку интересующего объекта, уточнить его адрес и кадастровый номер, а также узнать статус – свободен он или имеет какие-то обременения.

«С помощью Автоматизированной информационной системы управления имуществом Ленинградской области мы планомерно выстраиваем единый информационный контур для всех участников процесса управления государственной и муниципальной собственностью в регионе. На данном этапе мы добавили в систему функциональность, позволяющую предоставлять публичный доступ к объектам из реестра государственного и муниципального имущества в автоматическом режиме, что сокращает нагрузку на наших сотрудников, а также позволяющую взаимодействовать с арендаторами в электронном виде. Безусловно, данная функциональность будет широко востребована», – сказала Маринэ Тоноян, председатель Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом.

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